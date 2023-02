Andrei Pleşu, recompensat cu Premiul de excelenţă 'Marin Constantin', la spectacolul extraordinar 'Madrigal 60'

Omul de cultură Andrei Pleşu, fost ministru al Culturii, a primit Premiul de excelenţă "Marin Constantin" în cadrul spectacolului extraordinar "Madrigal 60" care a avut loc marţi seară la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Capitală.

Premiul a fost înmânat de amfitrionul galei, criticul de teatru Marina Constantinescu, şi fiul lui Marin Constantin, Ion Marin, potrivit Agerpres.

"În 1990, Madrigalul, întorcându-se dintr-un turneu în America, a găsit, ca să spunem aşa, yalele schimbate şi n-au mai avut niciun loc. Niciun rost şi niciun loc. Au stat cu bagajele şi costumele undeva într-o autogară şi numai intervenţia ministrului Culturii, care i-a luat imediat sub egida Ministerului Culturii, unde sunt şi acum de altfel, a făcut în aşa fel încât ei să poată sărbători 60 de ani, altfel, în '90 s-ar fi întrerupt. Şi un alt ministru, întâmplător este vorba de una şi aceeaşi persoană, în întreaga campanie 2005 şi 2006 de aderare a României la Uniunea Europeană, înţelegând el însuşi, ca om de cultură, că orice ţară, orice popor are nevoie întâi de o carte de vizită pe care să fie clar tipărite performanţele culturale, tradiţiile şi lucrurile de mare valoare, a repus Madrigalul în funcţia naturală pe care a avut-o întotdeauna, de ambasador cultural român. Asta se întâmpla culminând cu un concert, chiar în momentul aderării României la UE, la Luxemburg. Este o foarte mare bucurie şi împreună cu întreaga noastră gratitudine Premiul de excelenţă 'Marin Constantin' îi este acordat domnului Andrei Pleşu", a spus Ion Marin.

Andrei Pleşu a afirmat că a fost luat prin surprindere când a aflat că va fi premiat cu ocazia aniversării corului Madrigal.

El a povestit că în copilărie a avut "de-a face" cu muzica, prima dată în perioada când era elev în cursul primar, când a făcut doi ani de pian şi, mai târziu, când la Palatul Pionierilor a cântat, o perioadă de doi sau trei ani, în corul de copii al Palatului Pionierilor. A amintit, de asemenea, şi de realizarea un compact disc împreună cu Johnny Răducanu.

"Eram la Tescani şi puţină lume îndrăznea să vină să mă vadă acolo, dar Johnny a venit. Eu eram angajat acolo ca bibliotecar la Casa George Enescu. George Enescu avusese o bibliotecă impozantă şi eu trebuia să fac fişele. Umblând în bibliotecă am găsit un caiet cu cuvintele cântecelor de petrecere dintre cele două războaie. Eu ştiam melodiile de la mama, dar nu mai ştiam cuvintele. Johnny când a văzut cu ştiu cuvintele a hotărât să le cântam împreună, el la pian şi eu pe gură. Şi am petrecut o noapte întreagă, am cântat împreună şi el a imprimat tot. Prin urmare există o componentă muzicală a vieţii mele", a povestit Andrei Pleşu.

Cel de-al doilea Premiu de excelenţă a fost oferit, in memoriam, fostului manager al Teatrului Naţional "I.L. Caragiale", actorul Ion Caramitru.

Distincţia i-a fost înmânată criticului de teatru Marina Constantinescu.

"Am să înmânez Marinei Constantinescu, pentru toţi oamenii de teatru şi mai ales pentru familia Caramitru, in memoriam Ion Caramitru, 'Premiul Marin Constantin'", a spus Ion Marin.

Marina Constantinescu a menţionat că va duce premiul mai întâi la UNITER, "să stea puţin în casa lui", şi după aceea îl va înmâna familiei Caramitru.

Spectacolul extraordinar "Madrigal 60" a fost deschis de corul Madrigal, artiştii purtând costume renascentiste create de scenografa Iulia Gheorghescu. Aceştia au fost dirijaţi de Anna Ungureanu.

Seara s-a încheiat cu un spectacol oferit de "madrigalişti" din diferite generaţii, veniţi din toată lumea. Aceştia au fost dirijaţi de trei dintre dirijorii care au făcut istorie în Corul Madrigal: Voicu Popescu, Dan-Mihai Goia şi Veronica Bojescu.

Regia spectacolului a fost realizată de Emil Pantelimon.