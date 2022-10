Antrenorul celor de la U Cluj, după meciul cu CFR Cluj: 'Sunt muțumit de jocul echipei mele'

Antrenorul celor de la U Cluj, Eugen Neagoe, a declarat că este mulțumit de atitudinea elevilor săi, pe care i-a și felicitat public pentru atitudinea avută pe teren. Meciul dintre U Cluj și CFR Cluj a avut scorul de 1-1, feroviarii fiind cei care au deschis scorul.

"Sunt muțumit de jocul din seara asta și de atitudine. Cred că am arătat destul de bine. Mi-aș fi dorit să câștigăm jocul, dar nu am fost inspirați în fața porții. Am avut câteva ocazii mari. Una peste alta, i-am felicitat pe băieți pentru efort și aș vrea să le mulțumesc suporterilor că au fost extraordinari și îi aștept duminică într-un număr cât mai mare.

Știam ce echipă întâlnim. Chiar dacă CFR nu a folosit toți jucătorii, ei pot să alinieze trei echipe apropiate ca valoare. Am început meciul rău, am greșit și am primit gol. Sunt periculoși la cornere, dar n-am reușit să-i marcăm. Lotul pe care l-am avut în seara aceasta îl vom avea și duminică. Poate mai apar unu-doi jucători, dar cam aceștia sunt. Mergem la hotel, ne odihnim, mâine avem antrenament la ora 11, trebuie să ne refacem", a spus Neagoe, relatează Digisport.

Au marcat Birligea ‘3 pentru CFR Cluj şi Roger ’64 (autogol) pentru Universitatea Cluj.