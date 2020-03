Antrenorul Ilie Poenaru exclude un aranjament între Academica Clinceni şi Dinamo

Antrenorul Ilie Poenaru a exlus un aranjament între echipa lui, Academica Clinceni, şi Dinamo, potrivit căruia "câinii" cedează meciul din campionat şi câştigă în Cupa României, potrivit news.ro.

"Îmi păstrez zâmbetul pentru că am ieşit bine din meci şi nu avem acidentări, asta mă bucură cel mai mult pentu că la mecul din campionat am avut deja două accidentări, am avut ceva probleme. Ne doream să mergem mai departe, nu ăsta era obiectivul nostru, dar ne doream foarte mult şi cred că am arătat destul de bine. Am avut şanse, am avut nişte ocazii destul de bune, dar nu am reuşit să le fructificăm. Le-am spus la pauză că dacă pierdem meciul ăsta îl pierdem doar pe o greşeală, pentru că pe joc e greu să ne bată. Ne aşteaptă un meci important în campionat şi sunt puţin îngrijorat de Buziuc, pentru că este într-o formă foarte bună şi accidentarea lui se pare că este mult mai profundă decât mă aşteptam. A ajuns Clinceniul o echipă de temut, o echipă care să facă înţelegeri cu Dinamo? Vă daţi seama la ce nivel am ajuns. Ce să comentez? Cred că am răspuns pe teren şi am demonstrat că nu a fost aşa. Dacă faci un aranjament cum se făcea înainte nu aştepţi minutul optezecişi ca să dai un gol. Nouă ne place să facem scenarii. Nu este nimic, atât timp cât sunt eu la Clinceni nu va fi absolut nimic, pierdem, câştigăm o vom face doar pe teren. Retrogradăm, o vom face doar pe teren. Nu avem înţelegeri cu nimeni. Ca să fiu sincer, îmi doream să câştig şi în cupă, dar nu mă mulţumea dacă mergeam în prelungiri. Am luat trei puncte în campionat care sunt mult mai importnate pentru noi", a declarat Poenaru, la Telekom Sport.

FC Dinamo a învins, marţi, în deplasare, deşi a jucat pe propria arenă, cu scorul de 1-0 (0-0), formaţia Academica Clinceni, calificându-se în semifinalele Cupei României. Meciul s-a jucat pe Stadionul Dinamo pentru că formaţia din Clinceni nu are nocturnă pe arena proprie.

A marcat: Sorescu '84.

Vineri, în campionat, Academica Clinceni a învins, tot pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare, formaţia Dinamo cu acelaşi scor.