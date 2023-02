Armand Duplantis vrea un nou record mondial la săritura cu prăjina

Duplantis a început anul cu o săritură de 6,10 m, la concursul indoor de la Uppsala (Suedia) din 2 februarie, când a încercat fără succes să-şi doboare propriul record.''Principalul obiectiv, şi aproape unicul, este să îmbunătăţesc recordul mondial'', a declarat Duplantis într-o conferinţă de presă, în ajunul participării la concursului ISTAF indoor de la Berlin, din circuitul Silver al World Athletics.Duplantis, campion european en titre la Torun (2021), nu a confirmat încă prezenţa sa la Europenele de sală de la Istanbul (2-5 martie).''Vom vedea, dar ceea ce încerc cu adevărat să fac în acest sezon indoor este să bat recordul mondial. Nu mai am atâtea competiţii indoor ca înainte şi am amintiri bune tocmai despre Berlin. Motivul pentru care sunt aici este să-mi mai acord o şansă de a-mi doborî recordul mondial. Planul era să avem un sezon de pistă mai scurt anul acesta, ceea ce am făcut reluând cursele mai târziu. Următoarele mele două competiţii vor fi în Franţa, la Lievin (15 februarie) şi la Clermont-Ferrand (25 februarie)'', a declarat sportivul suedez, care s-a impus la Berlin anul trecut cu o săritură de 6,03 metri.