Armata israeliană a bombardat sudul Libanului (video)

Un purtător de cuvânt al UNIFIL, Forţa interimară a ONU în Liban, a declarat pentru Reuters că lovituri trase din Israel sâmbătă dimineaţa au căzut aproape de sediile sale în apropierea oraşului de coastă Naqoura şi în jurul satului de frontieră Rmaych.

Armata israeliană a transmis că bombardamentul de lângă Naqoura a fost un avertisment după ce a observat o 'activitate neobişnuită' în zonă.

UNIFIL a detectat ulterior tiruri în jurul orei locale 11.00 (09.00 GMT) spre Israel din zona Tayr Harfa, la circa 1,5 km de frontiera israeliană.

Gruparea libaneză Hezbollah a indicat sâmbătă dimineaţa, într-un comunicat, că unul dintre luptătorii săi a fost ucis în sudul Libanului, dar nu a dat detalii.

