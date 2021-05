'Army of The Dead', regizat de Zack Snyder, este disponibil 15 minute pe YouTube

Primele 15 minute din filmul „Army of The Dead”, regizat de Zack Snyder, pot fi vizionate pe canalul YouTube al Netflix până sâmbătă, la ora României 05:00. Lungmetrajul urmează să fie lansat pe 21 mai.

În cadrul unui eveniment global lifestream găzduit pe canalul de YouTube al Netflix, fanii s-au conectat pentru o experienţă interactivă care a deblocat primele 15 minute din filmul regizat de Zack Snyder.

În urma unui briefing al misiunii, susţinut de actorii Dave Bautista şi Matthias Schweighöfer, a fost dezvăluit faptul că secvenţa de deschidere a filmului a fost îngropată într-un seif în deşertul Mojave, de lângă Las Vegas.

Fanii care au participat din întreaga lume au primit sarcina de a lăsa multe comentarii din chat-ul live, alimentând astfel un buldozer masiv şi o macara pentru a ridica din pământ seiful de mai multe tone care conţinea primele 15 minute din „Army of The Dead”.

Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Nora Arnezeder, Tig Notaro şi alţii au fost, de asemenea, prezenţi pentru a încuraja fanii. Când seiful a fost în cele din urmă deschis, Zack Snyder însuşi a felicitat grupul pentru succes şi a prezentat câteva detalii despre cel mai nou film al său zombie-heist.

Acţiunea „Army of The Dead” are loc în Las Vegas, ruinat şi separat de restul lumii în urma unui focar de zombi. Scott Ward (Dave Bautista), fost erou de război contra zombi, este abordat de şeful cazinoului din oraş, Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), care îi face o propunere de nerefuzat: să pătrundă în zona de carantină infestată de zombi pentru a recupera 200 de milioane de dolari, ce se află într-un seif sub ruine, înainte ca oraşul să fie distrus de guvern în 32 de ore.

Condus de speranţa că recompensa ar putea ajuta să deschidă calea spre o reconciliere cu fiica sa înstrăinată, Kate (Ella Purnell), Ward îşi asumă provocarea, adunând o echipă de experţi pentru jaf.

„Army of The Dead” este regizat de Zack Snyder, care a scris scenariul cu Shay Hatten şi Joby Harold şi care a fost director de imagine. Filmul este produs de Deborah Snyder, Wesley Coller şi Zack Snyder.