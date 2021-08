Artiști de renume șlefuiesc diamante muzicale demult uitate la gloCreativeCamp by Electric Castle

Pe 20 august 2021 a început gloCreativeCamp, un eveniment artistic cu un format inedit, care le permite muzicienilor să-și dezvolte creativitatea, experiența și sursele de inspirație

Vechi melodii românești reinterpretate într-un format inedit pe plaja Cochilia din Tuzla, în cadrul unui proiect dezvoltat de glo™ și Electric Castle

Inițiativa face parte din campania Rebels with a Cause, prin care brandul glo™ susține comunitatea de artiști din România și responsabilitatea față de mediu și de comunitate

gloTM susține industriile creative și oferă tinerilor muzicieni oportunitatea de a se întâlni în sesiuni de creație și producție alături de artiști români cunoscuți. Plaja Cochilia din Tuzla devine un spațiu special, care le permite muzicienilor să-și dezvolte creativitatea și să se bucure de muzică alături de prieteni, de mentori și, mai ales, de publicul care a lipsit atât de mult. Evenimentul se derulează în perioada 20 august – 12 septembrie și este oferit de glo™, în parteneriat cu Electric Castle.

Printre liderii sesiunilor se numără artiști ca Grasu XXL, Inna sau Adrian Despot, aceștia urmând să reinterpreteze în stil propriu melodii românești din alte epoci muzicale, faimoase sau mai puțin cunoscute, menite să recreeze atmosfera trecutului într-un context nou și un format inedit și neconvențional.

Tema RETROFUTURE a devenit în ultima vreme un adevărat curent în industria muzicală, numeroși artiști internaționali sau locali lansând hit-uri bazate pe o linie muzicală din trecut. La finalul fiecărei sesiuni, artiștii vor finaliza o astfel de melodie, ce va fi lansată după ce va fi masterizată în studioul propriu.

„După un an dificil pentru comunitatea artistică, ne bucurăm să fim din nou alături de partenerii de la Electric Castle și să susținem creativitatea și bucuria artiștilor de a se regăsi și de a crea împreună. gloCreativeCamp duce mai departe campania Rebels with a Cause în sprijinirea comunităților de artiști, deoarece arta va fi întodeauna un limbaj comun pentru performanță, inovație și un viitor mai bun”, a declarat Raluca Răchițeanu, senior brand manager al categoriei produselor care încălzesc tutunul din cadrul BAT România.

La eveniment sunt invitați și artiști la început de drum, muzicieni, DJs și instrumentiști dornici să-și prezinte ideile și creațiile și să se bucure de experiența artistică alături de colegi celebri. Cei selectați vor avea ocazia să învețe, să-și testeze limitele, să iasă din zona lor de confort, să se dezvolte și să-și lase amprenta asupra creațiilor finale.

”Creative Camp a luat nastere din intenția de a oferi artiștilor un context în care să se redescopere și să iasă din zona de confort”, au declarat reprezentanții Electric Castle.

Proiectul face parte din campania „Rebels with a cause” dezvoltată de glo*, o inițiativă menită să susțină artiștii din România și să genereze noi perspective. Primul proiect al campaniei a fost „Eco Graffiti”, prin care BAT și-a propus să transforme 1000 de mp de ziduri din București în murale ecologice, care pot purifica aerul din jur și aduce laolaltă comunitatea în jurul experiențelor artistice.

În 2020, după aproape un an fără evenimente și concerte, 40 de artiști și oameni de creație din România - printre care Adrian Despot, Golan, Bean MC, Valeria Stoica, Maru, Miki (Șuie Paparude) și mulți alții - au răspuns invitației de a petrece o săptămână într-un loc special gândit pentru a-i inspira și a-i scoate din zona de confort. Întregul experiment a fost documentat pas cu pas pe rețelele sociale și în documentarul “When Time Stood Still”, selectat pentru o proiecție specială în cadrul TIFF 2021. În urma succesului înregistrat și a aprecierii primite atât din partea fanilor, cât și din partea reprezentanților industriei muzicale, s-a decis continuarea proiectului.

Electric Castle este unul dintre cele mai iubite festivaluri din România și deținătorul titlului de cel mai bun festival mediu din Europa. Cu un line-up eclectic bazat pe nume consacrate, artiști up & coming și instalații new media imersive care îmbină sunetul cu lumina și tehnologia pentru un rezultat spectaculos, Electric Castle are loc în fiecare an, timp de 5 zile, pe domeniul Castelului Banffy din Bonțida.