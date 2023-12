Atac PKK la o bază militară turcă din Irak: Mai mulți militari au fost ucişi / VIDEO

Şase militari turci au fost ucişi, iar alţi patru au fost răniţi într-un atac la o bază militară turcă situată în nordul Irakului, relatează AFP, potrivit news.ro.

Această bază militară turcă, situată în apropiere de Hakurk, în nordul Irakului, a fost atacată vineri seara de către membri ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), clasat drept o grupare terosită de către Ankara, anunţă Ministerul Apărării.

Ca represalii, o operaţiune militară este în desfăşurare în regiune, anunţă autorităţile.

Armata turcă lansează cu regularitate operaţiuni militare şi aeriene împotriva unor combatanţi PKK şi poziţii ale acestora în nordul Iralului - în regiunea autonomă Kurdistan sau în regiunea muntoasă Sinjar.

Turcia a instalat în ultimii 25 de ani câteva zeci de baze militare în Kurdistanul irakian, în lupta împotriva PKK, care dispune la rândul ei de baze în spatele frontului în această regiune.

PKK - care poartă o luptă armată împotriva autorităţilor turce din 1994 - a revendicat în octombrie un atac la sediul Ministerului turc de Interne, la Ankara, soldat cu doi poliţişti răniţi.

N. #Iraq / #Turkey ????????????????: #PKK carried out an attack on a position of Turkish Forces in #Kurdistan Reg Gov (#KRG)

The attack was carried out with a common #Russia-made ???????? 9M113 Konkurs anti-tank guided missile —which is frequently used by the group pic.twitter.com/IAooage9j6