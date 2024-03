Atac pe scară largă lansat de Rusia în Ucraina, în est și sud, inclusiv Odesa: au folosit bombe ghidate, S-300, MLRS și drone / Kievul reacționează

„La 02:20 pe 8 martie, rușii au efectuat un atac masiv cu rachete asupra Myrnohrad. Un localnic, în vârstă de 64 de ani, a fost rănit în timp ce se afla acasă. În plus, în localitate au fost avariate o afacere, un spital, cel puțin 10 blocuri de locuințe, un centru comercial și opt mașini.

La mai puțin de jumătate de oră de la primul atac, rușii au atacat satul Shakhove din Pokrovsk. Un proiectil rusesc a lovit o școală la care era prezent un gardian, o femeie de 48 de ani. A fost diagnosticată cu hematoame.

În același timp, rușii au lovit orașul Novohrodivka de două ori. O femeie, de 38 de ani, și un bărbat, de 77 de ani, au fost duși la o unitate medicală cu contuzii, răni de schije și răni de explozie.

Cel puțin 64 de gospodării private, cinci mașini, patru clădiri administrative, o unitate medicală și patru clădiri rezidențiale cu două etaje au fost avariate în oraș. Aproape 4000 de consumatori de energie au rămas fără energie electrică.

Rușii au atacat aceste așezări, presupus folosind rachete S-300, bombe ghidate KAB-250 și sisteme de rachete cu lansare multiplă Smerch (Tornado)”, se arată în declrația procuraturii ucrainene. „Procurorii continuă să ia toate măsurile posibile și adecvate pentru a înregistra crimele de război ale Rusiei împotriva populației civile din regiune”, mai precizează autoritățile ucrainene.

Rușii au atacat sudul și estul Ucrainei în noaptea de 7-8 martie, folosind o rachetă ghidată antiaeriană S-300, două rachete aeriene ghidate Kh-59 și 37 de drone de atac Shahed. Apărarea aeriană a Ucrainei a reușit să doboare 33 de drone rusești, transmit forțele aeriene ucrainene.

„Ca urmare a eforturilor de apărare aeriană, 33 de drone Shahed au fost doborâte în regiunile Kirovohrad, Odesa, Herson, Mykolaiv și Harkov. Rușii au lansat dronele din Crimeea (Balaklava) ocupată temporar.

În respingerea atacului aerian au fost implicate unități antiaeriene și grupuri mobile de foc din Forțele Aeriene și din restul Forțelor de Apărare, precum și echipamente de război electronic”, transmit forțele aeriene ucrainene.

