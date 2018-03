Atac VIRULENT la adresa lui Dragnea, după dezvăluirile lui Ponta: 'Cum a făcut acest bugetar semianalfabet atâtea miliarde? Asta nu ne explică nimeni'

Realizatorul B1 Tv Radu Banciu a reacționat după dezvăluirile recente ale fostului premier Victor Ponta, lansând totodată un atac dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea.

”Victor Ponta a declarat că Liviu Dragnea e de mult timp protejat şi la fel este şi Tel Drum. E bună referirea la Tel Drum. De fiecare dată, Liviu Dragnea a spus că n-are absolut nicio legătură cu Tel Drum. În schimb, toată națiunea și Victor Ponta, care avea acces la datele astea, dar din păcate pentru el nu-l mai credea nimeni... El turuia că Dragnea și Tel Drum dorm în același pat.

Bineînțeles că așa stăteau lucrurile! Păi, altfel de unde are Liviu Dragnea averea pe care o are? Asta nu ne explică nimeni niciodată! Nici Coldea, nici Ponta, nici Ghiță. Vreau să-mi explice un prostănac din ăsta cum a făcut un bugetar semianalfabet miliardele pe care le-a făcut Liviu Dragnea sub nasul nostru, bă, Ponto! De ce nu vii și spui cum și-a făcut casele, străzile alea? Că el, la competențele și la salariul lui de bugetar, ar fi trebuit să tragă în ultimele cinci zile ale lunii de salariu ca să-i mai rămână ceva. Dacă era un om onorabil ca noi toți, nu se putea duce nici măcar o dată pe zi la restaurant din banii pe care-i avea, chiar dacă n-are copii mici de crescut.

Pe mine mă interesează cum a ajuns miliardar, cine a închis ochii, ca să ajungă semianalfabetul ăsta să dețină jumătate din oraș și apoi să dețină tot județul Teleorman. Că pe el nu-l duce capul! Nu poți să spui că era om de afaceri. Cum să spui asta, când el este nul? Păi, a condus cineva mai prost România decât Liviu Dragnea? Nu!”,a afirmat Radu Banciu.