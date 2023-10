Avertisment de la Poliţia Române! Un nou mod de înșelătorie a apărut: IGPR nu deţine roboţi telefonici care solicită date sau apăsarea Tastei 1

Poliţia Română transmis, marţi, un avertisment în care atrage atenţia că instituţia nu deţine roboţi telefonici care solicită date sau apăsarea ”Tastei 1” pentru a intra în legătură cu un agent.

”>Hello, we are from the Romanian Police> - dacă un apel telefonic începe cu fraza de mai sus, vă anunţăm că, din acel moment, vă pierdeţi timpul sau, cine ştie, posibil şi ceva bani la sfârşit”, a transmis, marţi, Poliţia Română, într-un mesaj pe pagina oficială de Facebook.

Instituţia precizează că nu deţine roboţi telefonici care să apeleze sau să vă ceară să apăsaţi ”TASTA 1” pentru a intra în legătură cu un poliţist.

”Butonul de a închide apelul este foarte recomandat, urmat de o sesizare, dacă aţi fost prejudiciat”, au mai transmis poliţiştii.

Aceştia au redistribuit o serie de recomandări pentru a nun cădea pradă unor astfel de încercări ale atacatorilor cibernetici.

Cum trebuie să procedaţi în astfel de situaţii:

• Identificaţi corect un astfel de apel telefonic fals! Nu acceptaţi să faceţi ce vi se spune prin telefon! Nu tastaţi un alt număr şi nici nu urmaţi alţi paşi indicaţi prin telefon!

• Nu efectuaţi plăţi în conturile oferite prin telefon şi nu oferiţi date personale sau date bancare!

• Nu accesaţi eventuale link-uri de acces puse la dispoziţie, de către persoane necunoscute, în timpul sau după încheierea apelurilor telefonice de tip vishing şi să nu tastaţi pe telefonul mobil anumite secvenţe de cifre comunicate de către autori, pe durata convorbirilor.

• Dacă aţi fost prejudiciaţi, anunţaţi Poliţia prin apelarea numărului de urgenţă 112 sau adresaţi-vă celei mai apropiate unităţi de poliţie.

Poliţia Română vă recomandă prudenţă în divulgarea următoarelor tipuri de informaţii:

1. Informaţii de identificare personală: numele, prenumele, C.N.P., adresa, numărul de telefon, data naşterii şi alte detalii personale. Aceste informaţii pot fi utilizate pentru „a fura” identitatea sau pentru a accesa alte conturi sau servicii.

2. Informaţii privind conturile bancare şi alte date financiare: prin intermediul vishingului, atacatorii pot obţine numerele de cont bancar, numerele de card de credit, informaţiile de autentificare la serviciile bancare online şi alte detalii legate de conturile şi tranzacţiile financiare ale victimei, informaţii care pot fi utilizate pentru a efectua tranzacţii frauduloase sau pentru a accesa ilegal fondurile persoanelor vătămate.

Poliţia Română atrage atenţia asupra fraudelor prin apeluri telefonice, în cadrul cărora victimele sunt determinate să transmită atacatorilor date personale, bancare sau de autentificare, pe care autorii le utilizează în scopul comiterii altor fapte de natură penală.

Vishingul (voice phishing) este o metodă de înşelăciune prin care autorii apelează şi poartă convorbiri telefonice cu persoanele vătămate şi pretind a fi reprezentanţi ai unor entităţi private. Prin utilizarea unor tactici ingenioase de manipulare, ei obţin date personale sau informaţii financiare de la persoanele vătămate.