VIDEO Ultimă oră – Avion militar, cu 15 oameni la bord, prăbușit în Rusia: motorul a luat foc în timpul zborului

Un avion militar rusesc de transport Il-76 s-a prăbușit în timpul unui zbor programat în regiunea Ivanovo, din Rusia. La bord se aflau 15 persoane, a precizat Ministerul rus al Apărării.

"Pe 12 martie, în jurul orei 13:00, un avion militar de transport Il-76 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo în timpul decolării pentru un zbor programat. La bord se aflau opt membri ai echipajului și șapte pasageri. Potrivit raportului de la fața locului, cauza dezastrului a fost incendiul unuia dintre motoare în timpul decolării aeronavei", au spus ei.

O comisie a Comandamentului Principal al Forțelor Aerospațiale Ruse a zburat la aerodromul din Ivanovo pentru a stabili cauzele accidentului aviatic.

Imaginile video postate pe rețelele de socializare arată aeronva în aer, în flăcări.

Datele tehnice ale aeronavei

Aeronava militară de transport IL-76 este proiectată pentru aterizare, transport de personal, mărfuri și echipamente militare.

Este capabil să transporte 126 de parașutiști, 145 de oameni în versiunea cu o singură punte și 225 în versiunea cu etaj.

Sarcina utilă maximă este de 48 de tone, intervalul de zbor cu o încărcătură de 40 de tone este de 4750 km.

‼️ An airplane went down in Ivanovo, northeast of Moscow



Eyewitnesses report that smoke can be seen in the area of the Northern airfield. It is claimed that military equipment is being pulled to the crash site.



Preliminarily, it is an IL-76. No official comments have been… pic.twitter.com/Nb9AjJKDDl — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024

‼️ An airplane went down in Ivanovo, northeast of Moscow



Eyewitnesses report that smoke can be seen in the area of the Northern airfield. It is claimed that military equipment is being pulled to the crash site.



Preliminarily, it is an IL-76. No official comments have been… pic.twitter.com/Nb9AjJKDDl — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024