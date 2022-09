Avocaţii lui Donald Trump resping ferm acuzaţiile Procuratorii din New York

Avocaţii fostului preşedinte american Donald Trump au respins, miercuri seară, acuzaţiile formulate de Procuratura statului New York împotriva Organizaţiei Trump, afirmând că acţiunea se înscrie în "agenda politică".

"Acţiunea de astăzi nu se bazează nici pe fapte, nici pe lege, ci se concentrează doar pe avansarea agendei politice a procurorului general" din New York, a comunicat avocata Alina Habba, reprezentanta firmei de avocatură a Organizaţiei Trump, conform site-ului Politico.com.

"Este extrem de clar că Oficiul Procurorului General şi-a depăşit autoritatea statutară căutând tranzacţii care nu au avut nicio neregulă. Suntem încrezători că sistemul nostru judiciar nu va accepta acest abuz de autoritate şi aşteptăm să ne apărăm clientul de fiecare dintre acuzaţiile fără fundament ale procurorului", a subliniat Alina Habba.

Procuratura statului New York a intentat proces, miercuri, împotriva fostului preşedinte Donald Trump şi a organizaţiei care administrează companiile familiei acestuia, formulând acuzaţii privind practici frauduloase referitoare la valoarea activelor. Acţiunea judiciară a procurorului Letitia James îi vizează pe fostul preşedinte Donald Trump, Organizaţia Trump, pe trei dintre copiii adulţi ai fostului preşedinte, Donald Trump jr., Ivanka Trump şi Eric Trump, precum şi pe doi manageri ai companiilor familiei, Allen Weisselberg şi Jeffrey McConney.

Donald Trump şi-a "amplificat în mod fals valoarea activelor cu miliarde de dolari. Investigaţia a evidenţiat că Donald Trump s-a implicat în ani de practici ilegale pentru amplificarea activelor, în scopul inducerii în eroare a cetăţenilor statului New York", a afirmat procurorul Letitia James, citată de agenţia The Associated Press.

Investigaţia vizează evaluările activelor Organizaţiei Trump, suspectată de "activităţi financiare frauduloase şi în sensul inducerii în eroare". Concret, Organizaţia Trump, din care fac parte companiile deţinute de familia fostului preşedinte, este suspectată că a amplificat artificial valoarea activelor pentru a obţine credite şi poliţe de asigurare şi a redus valoarea activelor pentru a evita plata unor taxe.

Investigaţia nu are legătură cu descinderile agenţilor Biroului Federal de Investigaţii (FBI) la reşedinţa lui Donald Trump din Mar-a-Lago, Florida.