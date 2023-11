Azuga, prima staţiune de pe Valea Prahovei care deschide sezonul de schi începând de joi

”Veştile bune au sosit, suntem pregătiţi pentru deschiderea oficială a sezonului de iarnă! Începând cu ziua de joi, 30 noiembrie, se poate schia pe pârtia de începători - banda de la Sorica. Pentru amenajarea pârtiei de telescaun Sorica încă se lucrează, urmează să revenim cu noutăţi despre deschiderea acesteia în zilele ce urmează”, anunţă, miercuri, pe Facebook, administraţia domeniului schiabil din Azuga, potrivit news.ro.

Aceasta a făcut publice şi noile preţuri pentru instalaţiile de transport pe cablu. Un drum dus-întors cu telescaunul costă 25 de lei, un schi pass de o zi, care include un număr nelimitat de călătorii, costă 180 de lei, iar un schi pass valabil patru ore costă 130 de lei, fără a fi contorizate călătoriile.

Turiştii pot cumpăra, de asemenea, cartele cu puncte, al căror preţ variază între 15 lei pentru 2 puncte şi 840 de lei pentru 240 de puncte. O călătorie cu telescaunul anulează două puncte, iar una cu banda baby schi anulează un punct.

La Sinaia, singura staţiune de pe Valea Prahovei care deţine un domeniu de mare altitudine, a nins şi se lucrează pentru amenajarea domeniului schiabil.

”Mai e un pic până departe, nu ne grăbim să anunţăm deschiderea sezonului, dar suntem optimişti cu începutul ăsta firesc de iarnă, venit fără grabă, natural, gradual, ca în vremurile bune. După o toamnă secetoasă, frigul s-a instalat domol sus. Ne-a permis să lucrăm până târziu. Am reparat garduri, am montat panouri noi de pârtii, am securizat şi igienizat zonele unde în vară s-a lucrat intens la noile spaţii de servicii (Valea Dorului şi Valea Soarelui, vom vorbi despre aceste noi investiţii cu altă ocazie). Am făcut probe şi autorizări la toate instalaţiile de transport pe cablu. Reparaţii, ungeri, schimburi şi comenzi. (...) Nu anunţăm nicio deschidere de sezon, deocamdată. Dar facem tot posibilul ca atunci când vom anunţa, să deschidem multe pârtii, foarte bune, atent construite şi frumos amenajate”, au transmis, pe Facebook, administratorii domeniului schiabil din Sinaia.