BAFTA confirmă că Matthew Perry va fi omagiat postum în cadrul galei dedicate producţiilor TV, în luna mai

Academia Britanică de Arte ale Filmului şi Televiziunii ( BAFTA ) a precizat că starul serialului ''Friends'' Matthew Perry va fi omagiat postum cu prilejul premiilor dedicate producţiilor TV, care vor fi decernate în luna mai, după ce regretatul actor nu a fost menţionat în segmentul "In memoriam" din cadrul galei de duminică seară, informează DPA şi PA Media, potrivit Agerpres.

Actriţa Hannah Waddingham, cunoscută graţie serialului TV ''Ted Lasso'', a interpretat o versiune într-o tonalitate redusă a melodiei lui Cyndi Lauper ''Time After Time'' în cadrul segmentului "In memoriam" de la gala de duminică seară, care a inclus omagii dedicate vedetelor Jane Birkin, Glynis Johns, Carl Weathers, Julian Sands, Tom Wilkinson şi Tina Turner.

Au fost menţionaţi, de asemenea, Harry Belafonte, Alan Arkin şi Sir Michael Gambon.

Cu toate acestea, Matthew Perry, care a decedat în octombrie 2023 la vârsta de 54 de ani, nu a fost menţionat.

''Matthew Perry va f omagiat în ceremonia dedicată premiilor pentru televiziune de anul acesta'', a precizat contul oficial de pe platforma X al organizaţiei BAFTA la întrebarea unui internaut care a remarcat absenţa lui Perry din lista de omagii.

Contul a distribuit, de asemenea, un link către secţiunea in memoriam de pe site-ul BAFTA, unde se spune că faima lui Matthew Perry din ''Friends'' ''i-a adus oportunităţi în lumea filmului, printre care 'Fools Rush In' (1997), 'The Whole Nine Yards' (2000) şi continuarea 'The Whole Ten Yards' (2004) şi '17 Again' (2009)''.

Regizorul de televiziune Roy Battersby va fi de asemenea omagiat în cadrul ceremoniei

BAFTA a confirmat totodată că regizorul de televiziune Roy Battersby va fi de asemenea omagiat în cadrul ceremoniei din mai, după ce fiica sa vitregă, actriţa Kate Beckinsale, a făcut un apel public la includerea lui.

Săptămâna trecută, Kate Beckinsale, vedeta filmelor din franciza ''Underworld'', a spus că a primit un e-mail din partea BAFTA în care se spune că regizorul va fi luat în considerare pentru a face parte din segmentul in memoriam de la gata BAFTA TV, dar că nu există o garanţie în acest sens.

Regizorul Roy Battersby, recompensat în 1996 cu premiul Alan Clarke pentru contribuţii deosebite aduse industriei de televiziune, a murit la vârsta de 87 de ani la începutul acestei luni.

Este cunoscut pentru colaborările sale la serialele poliţiste ''Cracker'', ''Between the Lines'', ''Inspector Morse'' şi ''A Touch of Frost'', precum şi drama BBC ''King of the Ghetto'', cu Tim Roth în distribuţie.

Un purtător de cuvânt al BAFTA a spus despre Roy Battersby că a fost ''un regizor renumit şi inovator'', iar Academia a primit cu ''părere de rău'' vestea morţii lui.

''Confirmăm că va fi omagiat în următoarea gală BAFTA dedicată televiziunii, în luna mai, precum şi în secţiunile in memoriam de pe site-ul nostru''.

În cadrul ceremoniei de duminică seară, lungmetrajul ''Oppenheimer'', regizat de Christopher Nolan, a fost desemnat ''cel mai bun film'' şi a câştigat, de asemenea, premiile BAFTA atribuite la categoriile ''cea mai bună regie'', ''cel mai bun actor în rol principal'' (Cillian Murphy) şi ''cel mai bun actor în rol secundar'' (Robert Downey Jr.).