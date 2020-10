Banca Internaţională de Investiţii a plasat o nouă emisiune de obligaţiuni în valoare de 340 de milioane de lei

Banca Internaţională de Investiţii (IIB) a plasat cu succes, în data de 29 septembrie, o nouă emisiune de obligaţiuni în valoare de 340 de milioane de lei (aproximativ 70 de milioane de euro), în cadrul Programului MTN al IIB, înregistrate la Bursa de Valori din Dublin, informează un comunicat al IIB, potrivit Agerpres.

Obligaţiunile cu scadenţă la 3 ani au un cupon de 3,393%, reprezentând 30 puncte de bază repartizate pe obligaţiunile guvernamentale româneşti. Preţul euro după swap obţinut reflectă cel mai mic cost pe termen lung al fondurilor pentru BII stabilit la 0,395% p.a.

Managerul principal al acestui plasament a fost BT Capital Partners care a condus cele cinci emisiuni anterioare ale BII pe piaţa românească, plasate în format local.

Banca Internaţională de Investiţii a profitat de răscumpărarea unei duble tranşe din obligaţiunile BII emise în România în septembrie 2017, în lei româneşti şi euro, în valoare de 300 de milioane de lei, respectiv 60 de milioane de euro. Tranşa denominată în euro a emisiunii a fost prima de acest gen pe piaţa de capital din România.

Noul plasament în lei a fost alocat unui număr de 11 investitori instituţionali din România: bănci, fonduri de pensii, asigurători şi alţi administratori de active.

BII are statutul de emitent frecvent în RON, acesta fiind al şaselea an de emisiune în RON, demonstrând că Banca se angajează ferm să continue dezvoltarea pieţelor obligaţiunilor în moneda locală din statele sale membre.

Volumul total al răscumpărărilor de obligaţiuni al BII de la începutul anului, inclusiv emisiunea românească menţionată mai sus, se ridică la 287 de milioane de euro. Nivelul global al finanţării atrase cu scadenţe de cel puţin un an, în 2020, se ridică la puţin peste 600 de milioane de euro.

"În ciuda situaţiei fără precedent de pe pieţele mondiale de capital al datoriilor, cauzată de contextul pandemic, am reuşit să asigurăm o implementare fără probleme a planului nostru de finanţare, fără a afecta angajamentele Băncii şi îndeplinirea mandatului ei de dezvoltare. De la începutul pandemiei, am atras o finanţare de peste 600 de milioane de euro, ceea ce a facilitat continuarea activităţii extinse de creditare în timp ce au fost puse în aplicare politicile conservatoare şi prudente de gestionare a lichidităţii", a spus preşedintele Consiliului de Administraţie de la BII, Nikolay Kosov.

"În plus, merită remarcat faptul că am realizat această reducere treptată semnificativă a costurilor de finanţare de la un acord la altul într-un interval de timp atât de scurt, prin emisiuni numai pe pieţele monedei locale ale statelor membre. Practic, am asigurat întreaga finanţare pe termen lung pentru acest an, cea mai mare de departe din istoria BII, prin accesarea pieţelor de obligaţiuni RUB, RON, HUF şi CZK. Aceasta este o dovadă a dezvoltării acestor pieţe de obligaţiuni valutare locale, iar BII şi-a jucat cu siguranţă rolul în această realizare. De fapt, nu este o coincidenţă faptul că am atins cel mai mic preţ înregistrat vreodată în euro prin emitere de RON. Este o recompensă a prezenţei noastre consecvente şi frecvente pe piaţa românească de capital al datoriei şi rezultatul trustului creat treptat în ultimii şase ani de emisiune", a precizat Jozef Kollar, prim-vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie.

IIB este o instituţie de dezvoltare multilaterală fondată în 1970, în baza Acordului interguvernamental de instituire a IIB şi a Cartei sale. Cei nouă membri/acţionari ai Băncii sunt Bulgaria, Cuba, Republica Cehă, Ungaria, Mongolia, România, Rusia, Slovacia şi Vietnam.