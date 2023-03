'Băncuța', prima carte pentru copii scrisă de Meghan Markle, va fi disponibilă și în librăriile din România

„Băncuţa”, carte pentru copii scrisă de Meghan Markle, va apărea pe 24 martie la Nemira şi este disponibilă pentru precomandă pe site-ul editurii. Cartea este ilustrată de Christian Robinson, câştigător al premiului Caldcott şi al premiului Coretta Scott King.

Ducesa de Sussex a scris prima ei carte pentru copii, „Băncuţa”, despre legătura specială dintre tată şi fiu, din perspectiva mamei. Inspirat de soţul şi copilul ei, debutul lui Meghan Markle suprinde cu sensibilitate relaţia profundă dintre taţi şi fii, potrivit news.ro.

Plină de căldură şi compasiune, „Băncuţa” le oferă cititorilor o perspectivă asupra clipelor memorabile petrecute de taţi cu fiii lor - clipe de linişte şi reflecţie, încredere şi descoperire, învăţare şi bucurie.

Christian Robinson a ilustrat cartea în stilul său inconfundabil, lucrând în acuarelă pentru prima oară. Ilustraţiile sale conferă cărţii exuberanţă şi delicateţe, reflectând frumuseţea iubirii unui tată pentru copilul lui, prin ochii unei mame.

„Băncuţa a început sub forma unui poem pe care l-am scris pentru soţul meu de Ziua Tatălui, la o lună după naşterea lui Archie”, spune Meghan, Ducesa de Sussex. „Acel poem s-a transformat în cartea de faţă. Christian a ilustrat cartea cu acuarele frumoase şi delicate, care surprind căldura, bucuria şi satisfacţia oferite de relaţia taţilor cu fiii lor; aceste ilustraţii au fost foarte importante pentru mine, aşa că am colaborat îndeaproape cu Christian pentru a descrie această legătură specială într-un mod cât mai general. Sper ca Băncuţa să fie pe placul cât mai multor familii, oricare le-ar fi componenţa, şi să le impresioneze aşa cum m-a impresionat pe mine”.

„Cartea emoţionantă a lui Meghan explorează cu multă sensibilitate relaţia dintre taţi şi fii, într-un fel care îi va mişca cu siguranţă pe toţi părinţii şi pe cei care au grijă de copii. Cuvintele ei prind viaţă prin intermediul ilustraţiilor realizate cu talent de Christian Robinson, un artist care reuşeşte să surprindă bucuria şi iubirea într-un mod unic. Băncuţa este o carte minunată şi atemporală - cu siguranţă o vor citi multe generaţii de acum încolo”, spune Ana Lotts-Nicolau, CEO editura Nemira.

Meghan, Ducesa de Sussex, este mamă, soţie, feministă şi activistă. Prin activitatea în cadrul Fundaţiei Archewell, ea şi soţul ei se dedică promovării compasiunii în comunităţi din întreaga lume. În prezent, locuieşte în California împreună cu familia şi cu cei doi câini.

Christian Robinson a primit Premiul Caldecott şi Premiul Coretta Scott King pentru ilustraţiile cărţii Last Stop on Market Street. Este autorul şi ilustratorul volumelor Another şi You Matter şi a ilustrat numeroase alte cărţi, printre care se numără Milo Imagines the World, Carmela Full Whises şi seria Gaston and Friends.