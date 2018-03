Bărbatul care i-a spart vila lui Hagi din Pipera, prins în flagrant în Voluntari

Un tânăr de 26 de ani, bănuit că ar fi săvârşit mai multe infracţiuni de furt din locuinţe din Pipera, a fost prins miercuri de poliţişti după ce ar fi încercat să pătrundă ilegal, prin efracţie, într-un alt imobil, el fiind arestat joi pentru 30 de zile, informează un comunicat transmis AGERPRES de IPJ Ilfov. El se află în Arestul Central al Poliţiei Capitalei.

Potrivit sursei citate, miercuri, poliţiştii ilfoveni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au desfăşurat o acţiune de prindere în flagrant delict a unei persoane bănuite de săvârşirea mai multor infracţiuni de furturi din locuinţe.



Una dintre locuinţele vizate a fost cea a antrenorului de fotbal Gheorghe Hagi, au precizat surse din Poliţie.



În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, în perioada decembrie 2017 - martie 2018, tânărul ar fi pătruns în mai multe locuinţe de lux din cartierul Pipera, oraşul Voluntari, de unde ar fi sustras sume de bani şi bunuri de valoare - bijuterii, ceasuri, obiecte de artă, veselă din argint etc.



Prejudiciul este estimat la 80.000 de euro.



Cel în cauză este din comuna Berceni, judeţul Ilfov, şi a fost surprins în timp ce ar fi încercat să pătrundă ilegal într-un imobil din Voluntari, fiind prins la scurt timp de poliţişti după ce ar fi încercat să fugă de la faţa locului.



Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale continuă cercetările sub aspectul săvârşirii a nouă infracţiuni de furt calificat şi două tentative la infracţiunea de furt.