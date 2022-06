Barna Tanczos a anunţat finalizarea regulamentului de instituire a unui fond social de climă, cu un buget de 59 de miliarde de euro

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, a anunţat finalizarea regulamentului european de instituire a unui fond social de climă, care presupune compensarea cu 35% a taxelor şi are un buget de 59 de miliarde de euro.

"Această sumă permite României să aibă un buget consistent, al doilea buget din UE. Sistemul de taxare a emisiilor a fost reformat şi se va stimula astfel reducerea emisiilor de carbon, iar cea mai importantă decizie faţă de care am fost destul de reticenţi este introducerea taxelor în zona rezidenţială şi de mobilitate, ceea ce înseamnă o taxă suplimentară pentru încălzirea locuinţelor, benzină şi motorină. În ceea ce priveşte tranziţia la un transport rutier cu emisii zero, trebuie să se ţină cont de nivelul tehnologic al industriei şi a parcului auto, respectiv de posibilităţile financiare ale consumatorilor. Am susţinut că introducerea de noi taxe trebuie să aibă în vedere că statele membre şi cetăţenii acestora nu au acelaşi nivel de salarizare, nu au acelaşi posibilităţi de investiţii, iar capacitatea de suportabilitate este diferită. Având în vedere faptul că aceste noi taxe vor fi aplicabile din 2027, am cerut forme de compensare, lucru obţinut de România şi alte state EU care au cerut acest lucru. În felul acesta, noua schemă asigură inclusiv această posibilitate de compensare, pe lângă cele propuse de Comisie, în vederea stimulării tuturor cetăţenilor din UE", a declarat ministrul, într-o conferinţă de presă.

Şeful de la Mediu a prezentat joi concluziile reuniunii Consiliului de Mediu al Uniunii Europene de la Luxemburg, la care a participat la începutul acestei săptămâni, potrivit Agerpres.ro.

"Şedinţa reuniunii Consiliului de Mediu a fost una maraton, lungă şi aprinsă pe toate temele cuprinse pe ordinea de zi, putem spune că a fost una istorică. Ţinta principală a discuţiilor a fost reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră şi, în mod special, a celor de carbon, în vederea atingerii neutralităţii climatice până în 2050, dar până în 2030 s-a stabilit ca ţintă intermediară reducerea emisiilor cu cel puţin 55%, comparativ cu nivelul din 1990. Această ţintă se va aplica la nivelul statelor membre UE, apoi vor exista ţinte sectoriale: industrie, producerea energiei, sectorul rezidenţial, agricultură - toate aceste sectoare trebuie să contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Alături de miniştrii mediului prezenţi la reuniune, am ajuns la o abordare generală cu privire la revizuirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru că aceasta vine cu un nou set de certificate de carbon care se vor comercializa. Din aceşti bani, se va finanţa atât fondul social de climă, care susţine investiţiile pentru reducerea emisiilor, cât şi compensarea taxelor plătite în plus, faţă de cele existente, de către persoanele şi familiile vulnerabile", a precizat Barna Tanczos.

De asemenea, alte dosare importante care au fost pe ordinea de zi a reuniunii au vizat revizuirea regulamentului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre (regulament privind partajarea eforturilor), revizuirea regulamentului privind emisiile şi eliminările de gaze cu efect de seră din utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor şi silvicultură (LULUCF), dar şi revizuirea regulilor pentru standardele de performanţă privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi şi pentru vehiculele utilitare uşoare noi.

O altă directivă importantă dezbătută la Consiliul de Mediu a fost Directiva Habitate, prioritatea tuturor ţărilor fiind refacerea habitatelor distruse de acţiunea umană, în concordanţă cu ambiţiile Comisiei Europene în acest domeniu.

De asemenea, ministrul Barna Tanczos a anunţat, intrarea în vigoare, de la 1 iulie, a sistemului de trasabilitate a deşeurilor transfrontaliere, care este un proiect-pilot la nivelul UE.