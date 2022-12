Baschet masculin: SCM Timişoara a câştigat grupa şi va juca în sferturile Alpe Adria Cup cu Dabrowa Gornicza

SCM OHMA Mozzart Bet Timişoara a câştigat Grupa D din competiţia masculină de baschet Alpe Adria Cup după ce a întrecut formaţia slovenă KK Rogaska, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 99-74 (20-11, 26-23, 31-16, 22-24), iar în sferturile de finală va înfrunta echipa poloneză MKS Dabrowa Gornicza, potrivit Agerpres.

''Leii din Banat'' au încheiat grupa cu cinci victorii şi un eşec, în meciul cu KK Rogaska remarcându-se Igor Kesar, cu 17 puncte şi 5 recuperări, Ilija Djokovic, 17 p, 6 rec, Alexandre-Christian Maticiuc, 13 p, 5 rec, şi Eric Jamal McClellan, 13 p, 4 rec, 7 pd, şi Edward Petrescu, 13 p.





Cei mai buni de la sloveni au fost Ivan Milicevic, 17 p, Jure Span, 15 p, 4 rec, 4 pd, Cody Riley, 13 p, 3 rec.



"Am încheiat această parte a cupelor europene în anul 2022. Eu cred că ne-am prezentat bine şi că am reprezentat foarte bine oraşul Timişoara. KK Rogaska este o echipă mai periculoasă decât ceea ce a jucat până acum. Este o echipă serioasă şi provine dintr-o ţară importantă la nivel european, cu un un nivel ridicat al baschetului. Vrem să câştigăm competiţia, deşi nu ne-am fixat asta ca obiectiv. Ceea ce am realizat până acum este corect'', a declarat antrenorul Dragan Petricevic.



''În faza următoare o vom întâlni pe Dabrowa Gornicza, o echipă poloneză foarte periculoasă, cea mai grea din punctul de vedere al lotului, chiar şi al bugetului. Chiar dacă a terminat pe locul al doilea în grupa ei, lucru surprinzător pentru mine, este cel mai dificil adversar pe care puteam să-l întâlnim. Şi Pardubice ar fi fost un adversar foarte dificil, pentru că are jucători care evoluează de mulţi ani împreună. Dabrowa Gornicza are doi jucători care au trecut prin NBA, este o nucă tare, dar mergem să jucăm fără presiune, vom încerca să atingem marea cu degetul, să ne calificăm în Final Four", a mai spus Petricevic.



SCM Timişoara a primit un wild-card pentru sezonul 2022-2023 al competiţiei Alpe Adria Cup, înfiinţată în anul 2015 şi care reuneşte echipe din zona centrală şi estul Europei, din ţări precum Croaţia, Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Austria.



Este pentru prima dată când o formaţie din ţara noastră participă în Alpe Adria Cup.



În stagiunea precedentă au fost prezente la start 16 echipe din cinci ţări, iar trofeul a fost cucerit de gruparea slovacă Patriot Levice.



Meciurile din faza sferturilor de finală vor fi programate anul viitor, pe 25 ianuarie şi 8 februarie, iar turneul final se va juca în perioada 14-16 martie.