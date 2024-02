Berlinala debutează cu un film dramatic irlandez ce îl are în rol principal pe Cillian Murphy

Festivalul de Film de la Berlin începe joi cu premiera mondială a unei drame irlandeze în care joacă actorul Cillian Murphy, pe fundalul inflamabil al războiului din Orientul Mijlociu şi Ucraina, scrie AFP.

"Cred că suntem aici pentru a vedea cum răspund artiştii la lumea în care trăim acum. Sunt curioasă să văd ce fac ei cu ea", a declarat preşedinta juriului Berlinalei, actriţa mexicano-kenyană Lupita Nyong'o, la conferinţa de presă de deschidere de la Berlin, potrivit news.ro.

Lupita Nyong'o este prima personalitate de culoare din istoria Berlinalei care prezidează juriul, responsabil de a decide între cele 20 de filme aflate în competiţie pentru Ursul de Aur, cel mai important premiu al festivalului.

Evenimentul de la Berlin, care se desfăşoară între 15 şi 25 februarie, este primul dintre cele trei mari festivaluri de film din Europa, înainte de Cannes, în mai, şi Veneţia, în septembrie.

Pentru cea de-a 74-a ediţie, festivalul prezintă un program eclectic, cu regizori şi actori din întreaga lume, vedete, documentare politice şi filme de artă.

"Small Things Like These", cu Cillian Murphy, unul dintre favoriţii din cursa pentru Oscar din acest an, este primul film dintre cele 20 din competiţie.

Adaptat după bestsellerul scriitoarei irlandeze Claire Keegan, filmul se bazează pe povestea adevărată a unor mame minore exploatate de călugăriţele catolice. Regizat de cineastul belgian Tim Mielants, Cillian Murphy interpretează rolul unui tată devotat care descoperă secretul spălătoriilor Madeleine: între anii 1920 şi 1990, călugăriţele din mănăstiri ţineau tinere femei în servitute după ce dădeau spre adopţie copiii lor, născuţi în afara căsătoriei.

"Suntem convinşi că această poveste, care combină bunătatea faţă de cei mai vulnerabili şi dorinţa de a denunţa nedreptatea, va rezona cu toată lumea", a declarat italianul Carlo Chatrian, care co-regizează pentru ultima oară Berlinala împreună cu olandeza Mariette Rissenbeek. Ei vor fi înlocuiţi anul viitor de americanca Tricia Tuttle.

Prezenţe notabile de pe continentul african

Printre vedetele aşteptate la Berlin, legendarul regizor american Martin Scorsese va primi un Urs de Aur onorific pentru întreaga carieră.

Festivalul, care a fost întotdeauna caracterizat de angajamentul său politic, este deosebit de tensionat în acest an.

La conferinţa de presă a juriului de joi, Lupita Nyong'o şi regizorul german Christian Petzold au fost interogaţi de un jurnalist în legătură cu semnătura lor din decembrie anul trecut pe o scrisoare deschisă care cerea încetarea focului în Gaza.

"Eu sunt întotdeauna în favoarea păcii şi prefer discuţiile, ceea ce sper că vom face aici", a răspuns regizorul german.

Întrebat despre decizia conducerii festivalului de a anula invitaţia adresată unor aleşi ai partidului german de extremă dreapta AfD de a participa la ceremonia de deschidere, Christian Petzold a răspuns că aceşti "cinci tipi" nu contează. "Există sute de mii de oameni (în Germania, n.r.) care demonstrează împotriva lor şi sunt mult mai importanţi decât aceşti cinci oameni", a spus el în aplauzele publicului.

Lupita Nyong'o a salutat, de asemenea, numărul neobişnuit de mare de filme de pe continentul african aflate în cursa pentru Ursul de Aur (trei) sau, mai general, prezentate la Berlinală. "Abia aştept să văd aceste opere şi nu voi fi niciodată mulţumită să văd mai multe", a spus ea.

Până în prezent, niciun cineast african nu a câştigat Ursul de Aur. Printre cele douăzeci de lucrări din selecţie se numără "Black Tea", o poveste de dragoste în comunitatea africană din Canton a regizorului mauritan Abderrahmane Sissako, şi "Dahomey" al regizorului franco-senegalez Mati Diop, un documentar despre restituirea comorilor regale din Abomey, în Benin, furate în timpul colonizării ţării.

În competiţie se află "L'Empire", un remake fantezist al filmului "Războiul Stelelor" al regizorului francez Bruno Dumont, şi "Hors du temps" al compatriotului său Olivier Assayas, care urmăreşte izolarea unui cineast şi a fratelui său.