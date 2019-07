Bogdan Vătăjelu, despre returul din Eropa league, Craiova - Sabail: 'Nu este o formalitate acest meci'

Bogdan Vătăjelu a plecat de la Craiova în 2017 şi nu a apucat să joace pe noul stadion din Bănie, dar o va face cu Sabail, în Liga Europa, anunță MEDIAFAX.

Oltenii visează cu ochii deschişi la grupele Ligii Europa, iar pentru asta au transferat jucători importanţi. Unul dintre ei, Vătăjelu, a revenit în Bănie după aventurile la Sparta Praga şi Jablonec şi nu a apucat să joace pe noua arenă a Craiovei.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani îşi va face redebutul în tricoul oltenilor pe teren propriu mâine, contra celor de la Sabail, formaţie pe care au învins-o în deplasare, 3-2. ”Nu am jucat pe stadionul nou, aşa că abia aştept să văd cum se simte atmosfera. Nu este o formalitate meciul cu Sabail, poate aveam un avantaj mare dacă terminam 3-1 meciul tur. Avem doar un gol avans şi ei nu vor veni în vacanţă. Vor aborda altă strategie decât la ei acasă şi vor veni să-şi vândă scump pielea. Noi, dacă nu suntem concentraţi şi ne gândim că suntem calificaţi, vom avea mult de pierdut. Mi-aş dori mult să marchez la debut pe acest stadion, dar cel mai important este ca echipa să câştige, indiferent cine înscrie. În Europa nu este uşor, mai avem trei duble grele, dacă trecem de Sabail. Ne jucăm şansa şi suntem încrezători că putem avansa mult şi cu puţin noroc poate ajungem în grupe”, a declarat Bogdan Vătăjelu.

”Vreau să facem un sezon perfect”

Fostul căpitan al ”juveţilor” speră ca echipa sa să ducă lupta pe toate fronturile şi în primăvara anului viitor să aibă în palmares cât mai multe trofee: ”Mi-aş dori ca la finalul sezonului să se spună că am făcut un sezon perfect şi de aceea am meritat să câştigăm campionatul. Sper să trăiesc o bucurie imensă alături de fani, am avut parte doar de bucuria promovării, dar sigur nu s-ar compara cu sărbătoarea unui titlu înpreună cu suporterii, în centrul oraşului”.

Istoria îi obligă să facă performanţe

Jucătorii lui Corneliu Papură ştiu că inimoşii suporteri olteni au pretenţii uriaşe de la ei şi sunt conştienţi că trebuie să tragă tare pentru a se ridica la nivelul asteptărilor tuturor. ”Oltenii trăiesc mai intens meciurile, cred că şi echipele adverse când vin să joace la Craiova simt asta. Oamenii au avut pe cine să vadă de-a lungul istoriei, Craiova Maxima le-a dat un avânt în ceea ce priveşte fotbalul din Craiova şi acum suntem şi noi obligaţi să creştem şi să muncim să ajungem la acel nivel”, a mai spus Bogdan Vătăjelu.

Cel mai ieftin bilet costă 15 lei

Oltenii mizează pe o galerie numeroasă la partida de joi, unde sunt aşteptaţi peste 15.000 de suporteri. Pentru posesorii de abonamente, cei aproape cinci mii, oficialii Ştiinţei au decis ca ei să aibă acces gratuit la confruntarea cu Sabail. Susţinătorii Universităţii îşi pot achiziţiona tichetele atât de pe platforma Eventim.ro, cât şi de la casele de bilete situate la Sala Polivalentă din Craiova, de la magazinul mobil situat în Piaţa „Mihai Viteazul” şi de la de la magazinul oficial situat în Electroputere Parc Mall.