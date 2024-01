BREAKING - Atacul care aruncă în aer Orientul Mijlociu: soldații SUA au fost uciși intenționat, după un atac asupra bazei militare

Este pentru prima dată când trupe americane au fost ucise de focuri inamice în Orientul Mijlociu de la începutul războiului din Gaza.

Uciderea a trei americani la Turnul 22 din Iordania, în apropiere de granița cu Siria, reprezintă o escaladare semnificativă a unei situații deja precare în Orientul Mijlociu. Oficialii au declarat că drona a fost lansată de militanți susținuți de Iran și pare să provină din Siria.

Comandamentul Central al SUA a confirmat duminică, într-o declarație, că trei membri ai serviciului au fost uciși și 25 au fost răniți în urma unui atac cu dronă cu o singură direcție care „a avut impact la o bază din nord-estul Iordaniei”.

Până vineri, au avut loc peste 158 de atacuri asupra forțelor americane și ale coaliției în Irak și Siria, deși oficialii au calificat drept nereușite tirurile constante de drone, rachete și rachete, deoarece, în mod frecvent, nu au provocat răni grave sau daune infrastructurii.

Nu este clar de ce apărarea aeriană nu a reușit să intercepteze drona, care pare să fie primul atac cunoscut asupra Turnului 22 de când au început atacurile asupra forțelor SUA și ale coaliției, la 17 octombrie. Forțele americane de la avanpost se află acolo ca parte a unei misiuni de consiliere și asistență cu Iordania.

Oficialii americani au declarat în repetate rânduri că nu doresc ca tensiunile din ce în ce mai mari din Orientul Mijlociu să se extindă într-un război regional.

SUA au întreprins mai multe acțiuni de represalii împotriva grupărilor susținute de Iran în Irak și Siria, una dintre ele chiar săptămâna trecută, când SUA au lovit trei instalații din Irak folosite de Kataib Hezbollah și de alte grupări afiliate Iranului.

Uciderea celor trei americani survine, de asemenea, în contextul în care se așteaptă ca SUA și Irakul să înceapă în curând discuții despre viitorul prezenței militare americane în această țară.

