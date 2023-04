Breaking: După ce s-a întâlnit cu omologul său din Ucraina, Daea anunță că România va fi inundată de cereale ucrainene

Ministrul Agriculturii Petre Daea a anunțat vineri, în urma unei întâlniri cu omologul său din Ucraina, Mikola Solski, măsurile luate de România pentru protejarea fermierilor români. „În condițiile în care România a rămas singura poartă de intrare pentru import mă aștept și ne așteptăm ca să apară în România, din dorința de a prelua produsele din Ucraina, o cantitate mai mare ca până acum. Deci o situație mai dificilă pentru țară, în condițiile în care ceilalți și-au închis granițele”, a spus Petre Daea, scrie Mediafax.

În ceea ce privește importurile, autoritățile române vor preleva probe din produse la vamă.

„Semnalul pe care l-a avut Slovacia, cu privire la identificarea într-un lot de 1.500 tone de grâu de depășire a pesticidelor, fiind un semnal de alertă, în privința importului am luat următoarele măsuri, iar Mikola le-a apreciat ca fiind corecte, și anume să prelevăm probe în vamă. Aici sunt două aspecte, sunt birouri vamale în țată și acolo, și la frontieră. Pentru nevoia de a păstra fluidizarea traficului, în așa fel încât să facem două lucruri bune, să nu aglomerăm întrările în graniță, dar să ne asigurăm că produsul respectiv este în regulă. Până acum am procedat la prelevarea de probe la destinație, de data aceasta am considerat că este mai corect așa. Aceasta este măsura pe care am luat-o pentru produsele care se importă”, a mai spus Daea.

Ministrul a precizat că atunci când Comisia va hotărî să se oprească importul, „lucrurile acestea vor dispărea”. Petre Daea a anunțat și măsurile luate de autoritățile române în ceea ce privește tranzitul produselor din Ucraina.

„Cu privire la transport am stabilit așa, să punem un sigiliu, chiar dacă are sigiliu mijlocul de transport, fie el rutier, feroviar sau barje. Sigiliul pus peste cel care există este siguranța noastră că îl putem urmări și va fi urmărit prin sistem și confirmat la destinație că a ajuns sub un sigiliu neviolat”, a explicat ministrul. Cei doi miniștri ai Agriculturii din România și Ucraina au convenit să aibă comunicări săptămânale atât în ceea ce privește importurile de produse agricole, cât și tranzitul acestora prin România.