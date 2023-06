Bucătarul celebru care a interzis accesul veganilor în restaurantul său: a invocat sănătatea mintală

Celebrul bucătar britanic John Mountain a interzis veganilor accesul în restaurantul său din Perth, Australia, invocând sănătatea mintală.

Decizia vine după o ceartă cu un client: o tânără a vizitat restaurantul acestuia și a întrebat ce opțiuni vegane are. Bucătarul a sugerat legumele, potrivit New York Post. Cu toate acestea, Mountain a uitat cererea până când a sosit rezervarea, explicând că trebuia să servească o petrecere privată în acea noapte. Apoi femeia a început să se plângă de lipsa opțiunilor vegane. „Ca vegană puteam alege un singur aliment cu care nu mă simțeam confortabil. În plus, am plătit 32 de dolari pentru asta. El a spus că este foarte important în zilele noastre ca restaurantele să poată servi pe toată lumea și să nu-și poată permite să nu servească alimente pe bază de plante. Sper să văd o îmbunătățire a meniului lor, deoarece locuiesc în Connolly de ceva timp și am văzut multe restaurante venind și plecând din acea clădire și niciunul nu a durat. Dacă nu ții pasul cu vremurile, nu cred că restaurantul tău va rămâne acolo mult timp”, a scris ea într-o recenzie.

Bucătarul celebru i-a mulțumit pentru recenzia negativă și a spus: "Simțiți-vă liber să vă împărtășiți experiența și sper să nu vă mai vedem niciodată. Ce copilăresc! Tu si toti prietenii tai vegani puteti merge sa va bucurati de mancare intr-un alt loc. Sunteți interzis de acum înainte.”

John Mountain a scris că o parte din plângerea oaspetelui a fost legitimă, dar a mers prea departe.

O postare pe pagina de socializare a lui Fyre a fost publicată ulterior, informându-mă că veganii sunt acum interziși în restaurant. „Din păcate, toți veganii sunt acum interziși la Fyre (din motive de sănătate mintală)", a împărtășit el pe rețelele de socializare.