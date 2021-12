Bucureștiul de pregătește de un val 5 foarte puternic: șefa DSP explică planurile din Capitală

Şefa DSP Bucureşti, medicul Oana Nicolescu, a furnizat, într-o declaraţie pentru News.ro, detalii referitoare la modul în care se pregăteşte sistemul sanitar dn Capitală pentru valul 5 al pandemiei. În acest sens, vor fi organizate centre de evaluare unde pacienţii cu forme uşoare şi medii de COVID-19 vor putea veni pentru a fi evaluaţi de medici şi pentru a li se prescrie tratament, urmărindu-se astfel degrevarea unităţilor de primiri urgenţe ale spitalelor. În acelaşi timp, din data de 1 ianuarie 2022, toate posturile de la call center-ul DSP situat pe Arena Naţională vor fi ocupate de rezidenţi. Aceştia se vor ocupa de realizarea anchetelor epidemiologice, dar şi de alocarea fiecărui caz de pacient pozitiv COVID-19 în parte. Dr. Oana Nicolescu spune că echipele mobile merg în continuare acasă la cei greu deplasabili pentru a-i vaccina şi că încă există multe solicitări în acest sens. Atrage însă atenţia asupra unui fenomen care are loc în ultima perioadă: oamenii nu mai sună la DSP pentru a cere testarea pentru COVID-19 deşi acest lucru se poate realiza în aceeaşi zi în care a fost făcută solicitarea, cu ajutorul echipelor de la ambulanţă, informează News.ro.

Dr. Oana Nicolescu: „Spitalele şi-au reevaluat planurile de rezilienţă, practic capacitatea maximă pe care o pot atinge pentru pacienţii covid 19”

„Deşi suntem cu o rată a incidenţei la nivel de Bucureşti destul de mică, asta nu înseamnă că nu ne pregătim pentru o eventuală creştere a numărului de infectări. Concret, am vorbit la nivel de spitale, şi-au reevaluat planurile de rezilienţă, adică practic capacitatea maximă pe care o pot atinge pentru pacienţii COVID.

Centre de evaluare special destinate pacienţilor cu forme uşoare şi medii de COVID-19, plan începând din luna ianuarie când vor exista multe infectări cu SARS-CoV-2. În aceste centre ar putea fi făcut tratamentul cu anticorpi monoclonali

Pe de altă parte, am început deja discuţiile referitoare la existenţa centrelor de evaluare pentru pacienţii COVID pentru formele uşoare şi medii. Ce înseamnă acest lucru? Practic ne dorim să nu mai suprasolicităm serviciile din unităţile de primiri urgenţe din cadrul spitalelor, ci ne dorim ca aceşti pacienţi pozitivi cu forme uşoare şi medii să fie evaluaţi în aceste centre.

Acum suntem în evaluarea acestor centre, pentru că automat ele trebuie să îndeplinească anumite criterii, în primul rând ne dorim ca tratamentul cu anticorpii monoclonali să se realizeze în cadrul acestor centre, şi automat centrul respectiv trebuie să aibă în structură în momentul de faţă paturi, şi pe de altă parte, de asemenea, tot aceste centre vor elibera, la plecarea din acestea - internarea va fi doar de o zi, pentru evaluare - tratamentul antiviral, dacă este nevoie, urmând ca ulterior să fie susţinuţi de către medicul de familie până la încheierea celor 14 zile.

Centrele de evaluare pentru pacienţii cu forme uşoare şi medii de COVID-19, fie în apropierea unor spitale de urgenţă, fie în ambulatoriile integrate în spitale, acolo unde sunt îndeplinite anumite criterii

Ne-am gândit că ar fi oportun ca ele să existe fie în apropierea unor spitale de urgenţă, sau există acele ambulatorii integrate în spital, şi să vedem unde se încadrează absolut toate cerinţele pe care ar trebui să le îndeplinească. Am identificat câteva ambulatorii care într-adevăr, în momentul acesta, vă dau un exemplu spitalul Malaxa, este tot acum roşu, spitalul Sfântul Ioan este tot COVID, şi spitalul Sfântul Ioan are închis în momentul de faţă ambulatoriul de specialitate şi există posibilitatea, dar încă nu am discutat, există această posibilitate.

Urmează ca noi să facem toate aceste propuneri către Ministerul Sănătăţii şi ulterior vom decide împreună. Dar, aşa cum am spus, ne pregătim.

Spitalele care au fost destinate exlusiv COVID în ultimul val pandemic rămân în principiu dedicate acestui tip de îngrijire

Noi, în momentul de faţă, am menţinut spitalele care au fost doar COVID, să rămână aşa, ce am făcut până acum cu această scădere a ratei de incidenţă am realizat în celelalte spitale care aveau circuite COVID şi non COVID, acolo am scăzut ( n.red. nr de paturi pentru pacienţii covid).

Repet, evaluarea planului de rezilienţă, ei se obligă practic ca, la o eventuală creştere a numărului de infectări, ca la o eventuală creştere a numărului de infectări să revină sau să crească treptat în funcţie de nevoile pe care le vom avea.

Balşul este exclusiv COVID şi aşa rămâne, Babeşul a fost, are o singură secţie de infecţioase non COVID. Şi la Judeţean Ilfov, care a fost exclusiv COVID, se pretează să realizăm acel centru de evaluare pentru că ştiu că aveau în exterior ambulatoriul separat de spital, există o posibilitate să facem şi acolo dar sunt mai multe criterii pe care trebuie să le luăm în calcul, şi resursa umană este importantă.

Centru de evaluare pentru pacienţii cu forme uşoare şi medii de COVID, la Institutul Matei Balş din Capitală. Şeful DSP spune că este sigur de pe acum că acolo va exista acest centru

Nasta, Malaxa, Sfântul Ioan , Babeş în afară de o mică porţiune, Balşul, acolo vom realiza un centru de evaluare, sunt exclusiv COVID.

Am dorit astfel să degrevăm UPU-rile. Toate aceste decizii au venit dintr-o nevoie concretă astfel încât să fim mult mai prompţi şi la alte nevoi nu numai de covid, dar şi de covid, pentru că aţi văzut în primiri urgenţe vin pacienţi, şi în general în spitalele mari precum Sf. Pantelimon, Universitar , Floreasca sunt circuite şi covid, şi non covid. Pentru a preîntâmpina o creştere exponenţială a numărului de pozitivi care se pot adresa acestor servicii de urgenţă ni s-a părut oportun, bineînţeles că iniţiativa a venit de la nivelul Ministerului Sănătăţii, să creăm aceste centre de evaluare şi practic acei pacienţi care într-adevăr în urma analizelor de sânge cât şi cele paraclinice se pretează să ajungă în spital vor ajunge pentru a fi internaţi în spital.

Scăderea dorinţei oamenilor de a suna la DSP şi de a cere să fie testaţi, un fenomen accentuat în ultima lună. Dr. Oana Nicolescu: „Pot spune că în momentul de faţă nu mai sună deloc pentru a se testa”

Noi am vrea să le transmitem oamenilor ca, în momentul în care prezintă simptomatologie caracteristică, să se testeze. De ce spun asta, ştiţi că avem mai mult de o lună în care noi am preluat toate aceste apeluri referitoare la partea de testare, la momentul respectiv am degrevat serviciul de Ambulanţă pentru a nu mai suna toată lumea acolo pentru a se testa şi am preluat noi. Surpriza noastră a fost că în momentul respectiv am avut o scădere extraordinar de mare iar în momentul de faţă putem să vă spunem că nu mai sună absolut deloc pentru a se testa. Avem această posibilitate, este foarte bine să se testeze, în momentul în care prezintă simptomatologie. Nu testăm, nu identificăm pozitivii.

Se face testare pentru cei care prezintă simptomatologie de caz. Noi avem conexiunea făcută, toate detaliile ajung la nivelul serviciilor de ambulanţă şi ei sunt cei care merg acasă la pacienţi şi se realizează testarea în aceeaşi zi.

Indiferent ce măsuri vom lua, că vom deschide aceste centre de evaluare, că vom suplimenta numărul de paturi, fie că vorbim de paturi simple, fie că vorbim despre paturi la ATI, singura soluţie este vaccinarea.

Şeful DSP Bucureşti, îndemn pentru vaccinare: „Anul trecut pe vremea aceasta ne zbăteam şi nu aveam soluţia, acum avem soluţia”

Îi îndemn încă o dată să se vaccineze, este singura soluţie, singurul răspuns prompt. Gândiţi-vă că anul trecut pe vremea aceasta ne zbăteam şi nu aveam o soluţie, anul acesta avem soluţia.

Vaccinarea cu ajutorul echipelor mobile continuă în Capitală

Noi facem vaccinare la domiciliu în fiecare zi, astăzi au fost patru echipe mobile, noi realizăm aceste vaccinări la domiciliu persoanelor care sunt greu deplasabile, primim aceste informaţii fie pe mailul nostru fie prin direcţiile de asistenţă de la nivelul primăriilor de sector, să ştiţi că noi am dat curs absolut tuturor solicitărilor, mergem şi în căminele de bătrâni acolo unde suntem solicitaţi.

Din ianuarie, toate posturile de la call center-ul DSP situat pe Arena Naţională vor fi ocupate. Anchetele epidemiologice, realizate cu ajutorul medicilor rezidenţi care vor lucra în două schimburi, înclusiv în week -end

În momentul de faţă, noi avem deschis centrul de coordonare pe Arena Naţională, unde avem un număr de 150 de posturi telefonice prin care realizăm anchetele epidemiologice, începând cu 1 ianuarie, dacă a fost o lună decembrie mai relaxată, de la 1 ianuarie am decis ca toate aceste posturi să fie ocupate, bineînţeles cu susţinerea medicilor rezidenţi, ei vor lucra în două schimburi, de la 8 până la 22, inclusiv sâmbăta şi duminica. Se fac anchetele epidemiologice, facem alocările pe fiecare pozitiv în parte.

Vaccinaţii care intră în contact cu o persoană infectată pot în continuare să circule liber, spune Dr. Nicolescu. Aceştia trebuie să dea însă dovadă de responsabiliate în momentul în care au simptome de boală

Practic ei sunt identificaţi ca fiind contacţi direcţi, atât timp cât sunt vaccinaţi, eu cred că se va menţine, dar vedeţi că şi aici depinde de fiecare în parte, apropos de faptul că şi cel care este vaccinat se poate infecta. Persoana respectivă cred că este în măsură să spună ce se întâmplă într-un anumit timp cu starea de sănătate, adică dacă vede că are un anumit disconfort sau nu, are şi cred că este în măsură şi ar trebui să fie conştientă că există posibilitatea în momentul în care a intrat în contact cu un pozitiv să dezvolte boala şi să fie mult mai atent la starea de sănătate.

Mi-aş dori foarte mult să reuşim să accelerăm în continuare partea legată de vaccinare pentru că este singura soluţie, singurul răspuns prompt al acestei pandemii”, a explicat pentru News.ro Dr. Oana Nicolescu, şeful DSP Bucureşti.