Bundesliga: Meciul Eintracht Frankfurt – Freiburg, întrerupt din cauza unor activişti de mediu (Foto)

Meciul Eintracht Frankfurt – Freiburg, contând pentru etapa a XXIX-a a campionatului Germaniei, a fost întrerupt, duminică, timp de patru minute, după ce doi activişti de mediu s-au ataşat de la nivelul gâtului de poarta apărată de Kevin Trapp, informează AFP preluat de news.ro

Cei doi purtau tricouri cu mesajul: “Ultima generaţie – Opriţi nebunia energiei fosile”.

Incidentul a avut loc la scurt timp după fluierul de start. După aproximativ patru minute, cei doi au fost dezlegaţi de poartă şi escortaţi în afara stadionului. O parte a publicului i-a fluierat pe cei doi activişti.

Meciul a fost câştigat de Freiburg cu scorul de 2-1.

Tot în Bundesliga, Bochum a remizat cu Leverkusen, scor 0-0. În minutul 66, oaspeţii au ratat un penalti prin Diaby.

Partida Leipzig – Hoffenheim are loc de asemenea duminică.

