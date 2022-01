BVB, noi recorduri în 2021, după ce tranzacţiile totale au depășit pentru prima dată pragul de 20 miliarde lei

Valoarea cumulată a tranzacţiilor cu toate tipurile de instrumente financiare de pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a depăşit, în premieră, pragul de 20 miliarde lei, echivalentul a peste 4 miliarde euro. Priorităţile pentru 2022 vizează continuarea extinderii numărului de companii private sau de stat la cota bursei, creşterea numărului de investitori, consolidarea statutului de Piaţă Emergentă şi lansarea Contrapărţii Centrale, spune Adrian Tănase, directorul general al BVB.

”Bursa de Valori Bucureşti (BVB), instituţie fundamentală a pieţei de capital româneşti, şi-a îndeplinit cu succes rolul fundamental de finanţare a economiei într-un context intern şi internaţional volatil influenţat de evoluţia pandemiei de coronavirus. Piaţa de capital din România a consemnat în 2021 cel mai bun an din istorie şi a înregistrat o serie de noi recorduri la nivelul mai multor indicatori de dezvoltare. În ceea ce priveşte Piaţa Reglementată la vedere a BVB, noi maxime au fost atinse la nivelul indicatorilor de lichiditate. Astfel, valoarea cumulată a tranzacţiilor cu toate tipurile de instrumente financiare a depăşit, în premieră, pragul de 20 miliarde lei, echivalentul a peste 4 miliarde euro. Acest nivel este cu 9,5% peste cel înregistrat la finalul anului 2020, când tranzacţiile totale ajungeau la 18,3 miliarde lei, echivalentul a 3,77 miliarde euro”, arată BVB.

După un an cu 252 şedinţe de tranzacţionare, lichiditatea medie zilnică pentru toate tipurile de instrumente financiare a atins un nou maxim de 79,4 milioane lei (16,1 milioane euro), în creştere cu 8,2% faţă de nivelul de 73,4 milioane lei (15,1 milioane euro) realizat în 2020, potrivit News.ro.

Intensificarea activităţii investiţionale la BVB a făcut ca piaţa de capital românească să atingă noi maxime prin prisma nivelului înregistrat de indicele BET-TR, care include şi dividendele acordate, după ce acesta a încheiat anul 2021 la 23.113 puncte, ceea ce a corespuns uneri creşteri de 40% într-un singur an. Un nou maxim istoric a fost înregistrat şi pentru indicele BET, care include cele mai tranzacţionate 19 companii, şi care a încheiat anul la un nivel de 13.061 puncte, un avans de 33,2% faţă de anul 2020.

Recorduri ale indicatorilor de lichiditate au fost înregistrate şi Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT). Valoarea totală de tranzacţionare cu toate tipurile de instrumente financiare a ajuns la 1,63 miliarde lei (echivalentul a 330 milioane euro), în creştere cu 253% comparativ cu nivelul de 460 milioane lei (echivalentul a 95 milioane euro) din 2020. Valoarea medie zilnică a tranzacţiilor pentru cele 252 de şedinţe de tranzaţionare de anul trecut a fost de 6,5 milioane lei, în urcare cu 249% faţă de 1,83 milioane lei cu un an în urmă. În octombrie anul trecut, BVB a lansat primul indice dedicat segmentului AeRO. Denumit BET AeRO, acest indice a început cu un nivel de 1.000 de puncte şi a încheiat anul 2021 la 1.052 de puncte.

Companiile româneşti listate la BVB au ajuns la cele mai mari valori din istorie. Capitalizarea companiilor autohtone de pe Piaţa Reglementată a depăşit 141 miliarde lei, sau 28,5 miliarde euro, în creştere cu 38% faţă de nivelul de la finalul anului 2020, de 102 miliarde lei. Valoarea de piaţă a companiilor listate pe SMT a fost de 19,8 miliarde lei, sau 4 miliarde euro, în urcare cu peste 200% faţă de valoarea din 2020, de 9,7 miliarde lei. Cumulat, companiile româneşti listate la BVB au atins o valoare de piaţă record, de 161 miliarde lei, cu 44% peste capitalizarea raportată în ultima şedinţă de tranzacţionare din 2020.

„Suntem într-un moment foarte bun pentru piaţa de capital, care a consemnat în 2021 multiple recorduri pe diferite paliere, şi putem spune că bursa românească a avut unul dintre cei mai buni ani din istorie. Ne aflăm într-un moment semnificativ atât din punct de vedere al performanţei, cât şi din punct de vedere istoric pentru că pe 1 decembrie 2022 se împlinesc 140 de ani de la deschiderea oficială a bursei de valori în România, instituţie care a avut un rol fundamental în dezvoltarea ţării. Rezultatele din 2021 reconfirmă că proiectele noastre de dezvoltare merg în direcţia bună şi că piaţa de capital îşi îndeplineşte misiunea esenţială de platformă de finanţare a economiei româneşti,” a declarat Radu Hanga, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti.

„Am reuşit, printr-un cumul de măsuri începute în anii anteriori şi continuate în 2021, să punem în funcţiune mecanismele necesare care au creat mediul propice pentru vindecarea unei răni mai vechi a pieţei româneşti, aceea a lichidităţii. Am creat împreună cu stakeholderii pieţei de capital cadrul necesar care a permis ca triada lichiditate-companii-investitori să capete mult mai multă proeminenţă, am răspuns solicitărilor pieţei, am iniţiat şi dezvoltat proiecte şi parteneriate noi, iar rezultatele record din 2021 arată că eforturile BVB şi ale partenerilor noştri au dat roade,” a afirmat Adrian Tănase, directorul general al BVB.

Bursa românească şi-a consolidat în 2021 rolul fundamental de platformăde finanţare a economiei româneşti: 23 de companii s-au listat la cota bursei într-un singur an, alte 27 de companii au emis obligaţiuni, iar statul româna atras prinofertele primare de vânzare de titluride stat Fidelis finanţări de peste 875 milioane în echivalent euro. În total, rundele de finanţare atrase de cele 23 de companii au ajuns la 234 milioane euro în 2021, iar cele 45 de emisiuni cu venit fix listate la BVB au atras finanţări de peste 1,8 miliarde euro.

Efervescenţa rundelor de finanţare derulate prin BVB s-a tradus şi printr-un interes crescut din partea investitorilor. Astfel, numărul investitorilor direcţi la bursă a depăşit 74.000 de participanţi, arată datele Fondului de Compensare al Investitorilor (FCI) la nivelul primelor 9 luni ale anului trecut. Numărul celor care activează indirect la bursă, prin fonduri de investiţii, a ajuns la 540.000 de investitori la final de noiembrie, potrivit datelor Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România (AAF). Un nivel maxim a fost înregistrat în ceea ce priveşte valoarea totală a activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat, acolo unde 8,1 milioane de români contribuie la Pilonul II şi III de pensii. Această valoare a depăşit 90 miliarde lei la finalul primelor 9 luni din 2021 potrivit datelor APAPR. Activele totale aflate în administrarea fondurilor de pensii administrate privat şi numărul de participanţi sunt în continuă creştere, iar sistemul pensiilor private a cunoscut o evoluţie pozitivă pe tot parcursul funcţionării sale. Titlurile de stat şi acţiunile sunt principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii administrate privat.

„Colaborarea excelentă pe care BVB o are cu participanţii la piaţă şi comunitatea investiţională este un element important pentru creşterea accesului companiilor locale la piaţa de capital. Dialogul foarte bun pe care îl avem cu autorităţile statului, Guvern, Parlament, ASF, BNR este, de asemenea, esenţial pentru succesul prezent şi viitor al pieţei de capital româneşti. A devenit cât se poate de clar că putem vorbi de o economie puternică dacă avem o bursă puternică. Estimarea noastră este că multe dintre tendinţele semnalate anul trecut se vor manifesta şi în 2022. Ne aşteptăm ca trendul listărilor să continue şi este posibil să vedem noi companii de stat listate la bursă, cum este cazul Hidroelectrica, pentru că experienţa statului român cu piaţa de capital este una pozitivă. Noi încurajăm statul şi companiile româneşti să continue să utilizeze mecanismele pieţei de capital pentru a se finanţa”, a declarat Radu Hanga, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti.

Companiile româneşti au devenit mai vizibile nu doar pe plan intern ci şi pe plan internaţional după ce România şi-a majorat prezenţa în indicii furnizorului global FTSE Russell la şapte companii, începând cu 20 decembrie 2021: Banca Transilvania (TLV), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), TeraPlast (TRP) şi One United Properties (ONE) în indicii FTSE Global All-Cap, iar Bittnet (BNET) şi Transport Trade Services (TTS) în indicele FTSE Global Micro-Cap.

„Priorităţile pentru 2022 vizează continuarea extinderii numărului de companii private sau de stat la cota bursei, creşterea numărului de investitori, consolidarea statutului de Piaţă Emergentă şi lansarea Contrapărţii Centrale. Ne dorim ca în cursul acestui an să se materializeze demersul iniţiat deja în Parlamentul României privind simplificarea procedurilor fiscale pentru investitorii individuali prin introducerea sistemului de reţinere la sursă a taxelor pentru câştigurile de capital. Un element esenţial pentru grupul BVB şi pentru dezvoltarea pieţei şi a lichidităţii îl va constitui momentul în care Contrapartea Centrală va deveni operaţională şi ne dorim să avem primele tranzacţii cu instrumente derivate în al doilea semestru al acestui an,” a afirmat Adrian Tănase, directorul general al BVB.