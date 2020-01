Călin Popescu Tăriceanu: 'S-a stins din viaţă unul dintre idolii generaţiei mele'

Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, reacţionează la vestea morţii muzicianului Dan Andrei Aldea, fost lider al formaţiei Sfinx.

"S-a stins din viata unul dintre idolii generatiei mele: Dan Andrei Aldea!

Muzician de mare rafinament, Dan Andrei Aldea a facut fericita cu muzica lui o tara intreaga. O vreme, dupa ce s-a stabilit in Germania, nu am mai stiut nimic de el, dar in urma cu putini ani am fost la un concert al lui, la Arenele Romane! Muzica lui parca ne intorcea in timp, in vremurile bune cum ne mai place, celor din generatia mea, sa spunem.

Drum bun la stele, Dan Andrei! De astazi, viata noastra e mult mai trista!", scrie Tăriceanu pe Facebook.

Dan Andrei Aldea s-a născut în 9 martie 1950, la Bucureşti. Absolvent al Liceul ui de muzică „George Enescu” din Bucureşti în 1968, a fost admis la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”,undea a promovat la Secţia Vioară.

Aldea a fost membru în formaţia Sfinx impunându-se ca lider al ei şi transformând-o în una dintre cele mai de succes formaţii româneşti de rock progresiv. Este considerat unul dintre cei mai creativi chitarişti român.

Dan Andrei Aldea a scris şi interpretat cu Sfinx piese precum: „Şir de cocori”, „Om bun”, albumul-concept „Zalmoxe”, piesele „Din nou acasă”, „Fetele albine” ş.a. A participat în calitate de compozitor sau instrumentist la înregistrarea discurilor unor artişti ca Dida Drăgan, Anda Călugăreanu, Mircea Vintilă, Vali Sterian.

El a fost implicat şi în lumea teatrului şi filmului, scriind muzică de scenă, dar şi coloana sonoră pentru filmul Nunta de piatră .

În 1981, cu ocazia unui contract cu formaţia în Belgia, Dan Andrei Aldea nu s-a mai întors în ţară. S-a stabilit la München, Germania, unde şi-a construit un studio de înregistrări, Dan's Own.