Campionatul danez împiedică planurile SuperLigii europene

Obţinând câştig de cauză în faţa Autorităţii Europene pentru Mărci, campionatul danez, cunoscut sub numele de Superliga, împiedică marile cluburi să folosească acest nume pentru proiectul lor de ligă închisă europeană.

“European Super League Company S.L. a încercat să îşi înregistreze marca în UE, dar Superligaen A/S a considerat că acest lucru ar reprezenta o încălcare a SUPERLIGA, care este marca înregistrată deţinută în comun de către cluburile daneze. Autoritatea UE în domeniul mărcilor înregistrate a acordat cluburilor daneze aprobarea deplină”, a precizat liga daneză într-un comunicat, conform News.ro.

"Suntem foarte bucuroşi că autoritatea UE pentru mărci înregistrate a fost de acord că marca "THE SUPER LEAGUE" în UE va încălca valoarea pe care cluburile daneze au investit-o în 3F Superliga. Întotdeauna am fost împotriva dorinţei marilor cluburi de a avea o nouă ligă europeană. Credem că trebuie să existe deschidere şi calificarea pentru turneele internaţionale ale cluburilor prin intermediul competiţiilor naţionale. Fotbalul nu ar trebui să fie un sport închis pentru cluburile care nu îndrăznesc să participe la o competiţie deschisă, aşa că, bineînţeles, suntem extrem de fericiţi de această victorie din afara terenului", a declarat Claus Thomsen, directorul general al Superligaen A/S.

Această decizie semnifică faptul că marca nu poate fi înregistrată de către European Super League Company S.L. ca marcă înregistrată în UE.

Prin urmare, cei interesaţi trebuie să facă apel la decizie sau să găsească un alt nume, a adăugat liga daneză.