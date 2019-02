Candidatul francez la șefia Parchetului European, despre încheierea unor protocoale cu serviciile de informații - Nu sunt un interlocutor privilegiat

Candidatul francez la conducerea Parchetului European a fost intrebat daca, in conditiile in care va fi numit in functie, intentioneaza sa incheie protocoale cu serviciile de informatii din statele membre. Jean-François Bohnert a precizat ca este obisnuit sa lucreze cu serviciile care ii aduc informatii judiciare, mentionand ca aceste structuri nu sunt un interlocutor privilegiat.

"Procuroul european delegat e cel care va face legatura permanenta cu parchetele nationale si va fi important pentru Parchetul European si statele membre participante ca procurorul delegat sa fie plasat intr-un loc strategic, in care sa poata primi informatiile, sa vada care sunt cazurile cele mai importante in domeniul fraudei. (..) Pentru mine serviciile secrete nu sunt un interlocutor privilegiat. Sunt obisnuit sa lucrez cu serviciile care imi aduc probe, informatii judiciare. In calitate de procuror european fac acelasi lucru", a raspuns Jean-François Bohnert.