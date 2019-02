Independența procurorilor francezi, pusă sub semnul întrebării/ Răspunsul candidatului la șefia Parchetului European

Eurodeputatul italian Barbara Spinelli a pus la indoiala independenta procurorilor francezi promovata de candidatul Frantei la functia de procuror sef al Parchetului European. In replica, Jean-François Bohnert a precizat ca daca va ajunge la conducerea institutiei, va fi complet independent. Europarlamentarul l-a intrebat pe candidat cum va actiona in statele in care independenta justitiei nu este garantata, mentionand ca se indoieste de independenta procurorilor francezi pe care magistratul o promoveaza..

"Procurorul european trebuie sa fie independent. In Franța, când vine vorba de independenta procurorilor, pot sa va spun ca mentalitatile s-au schimbat. Dacă voi conduce Parchetul European, voi ajunge la 65 de ani, nu mai astept nimic din partea autoritatilor franceze, voi fi complet independent", a raspuns magistratul.

Monica Macovei a adresat o intrebare legata de rolul procurorului șef al Parchetului European, magistratul precizând ca este unul atat de coordonare, cat si de colaborare cu statele membre.