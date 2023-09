Premieră! Capsula cu mostre de pe asteroidul Bennu a aterizat / VIDEO

Capsula care transportă pietre şi praf colectate de pe un asteroid numit Bennu a aterizat în Utah, în aplauzele sălii de control a NASA, conform Mediafax.

Sonda Osiris Rex, care a prelevat mostre de asteroizi, a aterizat în Utah cu ajutorul unei parașute.

Aceasta a aterizat cu aproximativ trei minute mai devreme decât se prevăzuse.

Este prima misiune a agenției spațiale americane de colectare a unui eșantion de pe un asteroid.

O echipă va confirma acum locul de aterizare și va zbura pentru a-l recupera, potrivit sky News.

Un sfert din eșantion va fi oferit unui grup de peste 200 de persoane de la 38 de instituții din întreaga lume, inclusiv unei echipe de oameni de știință de la Universitatea din Manchester și de la Muzeul de Istorie Naturală.

Misiunea a fost lansată acum 7 ani. Lansată în septembrie 2016, Osiris-Rex a ajuns doi ani mai târziu la asteroidul Bennu.

TOUCHDOWN! The #OSIRISREx sample capsule landed at the Utah Test and Training Range at 10:52am ET (1452 UTC) after a 3.86-billion mile journey. This marks the US's first sample return mission of its kind and will open a time capsule to the beginnings of our solar system. pic.twitter.com/N8fun14Plt