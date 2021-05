Casa Albă reacţionează dur după ce Israelul a bombardat un sediu al agenţiei de presă americane AP: 'Le-am spus direct'

Casa Albă a transmis Israelului că asigurarea securităţii jurnaliştilor este "capitală", după ce o lovitură a statului israelian a pulverizat o clădire turn care adăpostea în special birourile agenţiei de presă americane Associated Press în Gaza, relatează AFP.

"Le-am spus direct israelienilor că garantarea securităţii jurnaliştilor şi a media independente este o responsabilitate de o importanţă capitală", a comunicat prin Twitter Jen Psaki, purtătoarea de cuvânt a executivului american, potrivit Agerpres.

The building housing Associated Press and Al-Jazeera offices in Gaza City was leveled by Israeli airstrikes. The IDF claimed the building contained Hamas military assets.



AP has decried the strike, saying "we narrowly avoided a terrible loss of life." https://t.co/nK4OXJDN0n pic.twitter.com/cZNnTjGdMI