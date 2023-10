Cătălin Cîrstoveanu, după explozia unui generator de la Centrul Robănescu: Vreau să ştiu starea bateriei generatorului, vreau să ştiu temperatura pe cablu

Medicul Cătălin Cîrstoveanu, şeful secţiei ATI nou-născuţi de la Spitalul "Marie Curie" din Bucureşti, a afirmat că după explozia unui generator la Centrul Robănescu a luat mai multe măsuri de prevenire a unor astfel de incidente. El a subliniat că vrea să ştie starea bateriei generatorului sau temperatura pe cablu, potrivit news.ro.

Cătălin Cîrstoveanu a fost întrebat, joi, la Medika Tv, dacă l-a pus pe gânduri ce s-a întâmplat la Centrul Robănescu, când a explodat generatorul.

“Evident. Am fost şi eu acolo. Mi-a fost foarte frică pentru că o colegă mi-a spus că este lângă noi şi am murit de frică. Când am văzut ce se întâmplă acolo, m-am mai liniştit. Dar le-am spus tuturor, vă rog frumos, de urgenţă building management system în România. Dar nu chestiuni uşurele. Chestii super profi, mai bine ca la companiile private care au fel de fel de fabrici. Trebuie să fim foarte profesionişti. Eu vreau să ştiu câţi mililitri de motorină mai am în rezervor. Vreau să ştiu starea bateriei generatorului, a generatoarelor. Vreau să ştiu temperatura pe cablu. Vreau să ştiu câţi amperi am la intrare la mine în secţie, câţi am la ieşire. Dacă am un consumator în regulă”, a explicat Cătălin Cîrstoveanu.

El a fost întrebat dacă se mai poate repeta incidentul de la Robănescu.

“Cred că se poate repeta orice. Dar una este să previi lucrurile, să ai capacitatea tehnică şi tehnologică de a preveni lucrurile. Asta este lucrul important. Aţi văzut incendii. Noi ne concentrăm să izolăm incendiul. Cred că e destul de greşit. Trebuie să ne concentrăm să stingem rapid incendiul şi nu pot să aştept un sfert de oră până vine pompierul. Trebuie să stingi cu sprinklere instantaneu în acel loc. Şi noi avem sprinklere de zece ani. Pe mine mă sperie să văd un accident de genul acesta”, a povestit Cătălin Cîrstoveanu.