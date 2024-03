Cătălin Drulă, atacuri în rafală: Boloş-cel mai nociv ministru de Finanţe pe care l-a avut România după 1989

Marcel Boloş este "cel mai nociv" ministru de Finanţe pe care l-a avut România după 1989, România având o inflaţie de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene, a afirmat luni deputatul Cătălin Drulă, preşedinte al USR.

"Domnule ministru Boloş, sunteţi cel mai nociv ministru al Finanţelor pe care l-a avut România după 1989. Cifrele mandatului dumneavoastră vorbesc de la sine. Pe ianuarie 2024 România are cele mai mari scumpiri, cea mai mare inflaţie din toată Uniunea Europeană şi nu depăşim locul doi cu puţin - este de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene inflaţia din România. Deficitul, ştiţi foarte bine, deja după primele două luni este undeva la cel puţin 25 de miliarde de lei, din informaţiile mele chiar 27 - 28 de miliarde de lei, o cifră fără precedent în timpuri normale. N-aveţi economia oprită, n-aveţi vreo situaţie specială de urgenţă, singura voastră prioritate au fost cheltuielile făcute în interesul clientelei de partid, umplerea portbagajelor de la Vaslui sau scoicile colegului dumneavoastră de partid din PNL de la Prahova", a declarat Cătălin Drulă în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Finanţelor.El a adăugat că ministrul Boloş împrumută România în fiecare zi cu un miliard de lei."Împrumutaţi România în fiecare zi lucrătoare cu un miliard de lei, îndatoraţi generaţiile viitoare şi cifra de pe anul trecut, de pe 2023, de 203 miliarde de lei, este una care pur şi simplu depăşeşte orice aşteptare. Sunteţi un ministru care creşte taxele, care a crescut taxele de pe o lună pe alta. Cum poate PNL, care a venit în alegeri cu mesajul că nu va creşte nicio taxă, să mai pretindă că are vreun fel de identitate de dreapta, când creşte taxele, când puneţi pistoalele şi puştile pe antreprenori, când tot ce faceţi este în duşmănie faţă de mediul privat, faţă de cei care se trezesc dimineaţa devreme şi muncesc în această ţară. Mandatul dumneavoastră este unul care este bazat pur pe minciună, aţi cosmetizat şi manipulat datele privind deficitul bugetar. (...) Sunteţi singurul ministru al Finanţelor de după Revoluţie care nu a făcut rectificare bugetară, ca să ascundeţi cheltuielile şi datoriile reale ale bugetului. Lăsaţi practic un dezastru în urmă. (...) Va fi un moment de decont al electoratului în acest an şi acel decont va veni împotriva voastră, a stângii comasate PSD şi PNL", a transmis liderul USR.