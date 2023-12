Cătălin Predoiu bate cu pumnul în masă: Voi milita şi pentru majorarea finanţării de care este nevoie pentru dotarea forţelor MAI

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a afirmat că va milita pentru majorarea finanţării de care este nevoie pentru dotarea forţelor MAI. ”Vrem Poliţie modernă, atunci trebuie să o şi dotăm. Vrem Poliţie de Frontieră performantă, trebuie să aibă şi dotări. Vrem Jandarmerie de top, trebuie să fie dotată. Vrem Departament care să intervină în situaţii de urgenţă cu maxim de eficienţă, trebuie să continuăm dotările. Altfel nu se poate. Altfel vorbim doar teorii”, a subliniat Predoiu.

Cătălin Predoiu a declarat, miercuri, că este nevoie de o finanţare mai bună pentru forţele Ministerului Afacerilor Interne.

“Îndrăznesc să spun că, în anii care vin, absolut întreaga problematică a Ministerului Afacelor Interne va deveni cheie în contextul provocărilor climatice, dezastrelor naturale, presiunilor migraţioniste, luptei cu traficul şi consumul de droguri, traficul de arme, traficul de persoane. Ce vreau să spun este că toate activităţile Ministerului Afacerilor Interne sunt cheie pentru buna funcţionare a ţării noastre, a societăţii noastre. Şi că această importanţă trebuie să atragă în anii care vin o atenţie la fel de prioritară, şi din punct de vedere legislativ, şi din punct de vedere bugetar. Există expertiză, există voinţă, există organizare, există determinare în Ministerul Afacerilor Interne şi în armele sale de a ne dovedi printre cei mai buni din Europa. Dar alături de această determinare şi această expertiză şi de acest efort, trebuie să aducem şi legislaţie mai bună şi finanţare mai bună în anii care vin”, a afirmat Cătălin Predoiu.

El a adăugat că ministerul a reuşit în anii precedenţi să atragă fonduri europene şi să le transforme în dotări logistice.

“Ministerul a încercat şi a reuşit şi în anii precedenţi şi iată în acest an să capaciteze fonduri europene, să le absoarbă şi să le transforme în dotări logistice. Acest efort va continua. Este o altă instrucţiune pe care am cerut-o, am trasat-o în Ministerul de Interne, de a maximiza, de a căuta toate liniile de finanţare posibile în cadrul programelor europene, de a coopera între echipele care se ocupă în minister cu absorbţia de fonduri europene. Vom face grupuri mixte de lucru, ne vom sprijini între arme. Vom combina toate aceste eforturi, toată lumea va trage la aceeaşi căruţă, în aceeaşi direcţie, la maximum, să capacităm surse financiare din fondurile europene”, a mai declarat Cătălin Predoiu.

El a menţionat că va milita pentru majorarea finanţării de care este nevoie pentru dotarea forţelor MAI.

”Dar, în acelaşi timp, vreau să spun foarte clar că voi milita şi pentru majorarea în anii care vin, începând cu acest an, pe parcursul anului, a finanţării de care este nevoie pentru dotarea forţelor Ministerului Afacerilor Interne. Vrem poliţie modernă, atunci trebuie să o şi dotăm. Vrem poliţie de frontieră performantă, trebuie să aibă şi dotări. Vrem jandarmerie de top, trebuie să fie dotată. Vrem departament care să intervină în situaţii de urgenţă cu maxim de eficienţă, trebuie să continuăm dotările. Altfel nu se poate. Altfel vorbim doar teorii”, a mai explicat Cătălin Predoiu.