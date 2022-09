Cătălin Predoiu: Unele critici la legile justiției s-au transformat în dezinformări

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a respins, marţi, criticile la adresa pachetului de legi ale justiţiei, menţionând că acestea trebuie argumentate, iar unele "s-au transformat la un moment dat în dezinformări" şi că nu toate asociaţiilor magistraţilor sunt împotriva acestor proiecte, potrivit Agerpres.

"Nu toate asociaţiile magistraţilor critică acest proiect, unele dintre asociaţii îl susţin. Asta nu înseamnă că noi desconsiderăm criticile respective, însă trebuie şi argumentate. Cum am văzut şi aici în sală: simpla propoziţie că procurorii sunt subordonaţi politic, fără să aduci un argument tehnic, ignorând principiul de funcţionare al Ministerului Public, care este un principiu bazat pe subordonarea ierarhică, ignorând garanţiile care sunt pentru selectarea procurorilor, a procurorilor care au funcţie de conducere, ignorând toate procedurile care sunt acolo în lege, trebuie doar să le citeşti, înseamnă că din această critică nu rămâne decât un proces de intenţie", a spus Predoiu, întrebat, după şedinţa comisiei speciale în care se dezbat aceste legi, în legătură cu criticile din partea asociaţilor de magistraţi, societăţii civile şi opoziţiei potrivit cărora pachetul de legi ar afecta independenţa magistraţilor, iar activitatea DNA şi a poliţiştilor ar fi afectată, fiind politizată.

El a spus că mai multe propuneri de modificare venite în timpul dezbaterii publice au fost preluate, iar procesul de elaborare a acestor legi a întrunit aprobarea sistemului judiciar.

"În plus, unele critici, cu tot respectul pentru cei care le-au făcut, s-au transformat la un moment dat în dezinformări. Eu dau ca exemplu critica formulată şi public, dar şi mai puţin public, în sensul că procurorul general poate infirma acte şi măsuri procesoare are procurorilor de caz de DNA şi DIICOT. Nimic mai fals. În lege scrie cu totul şi cu totul altceva. Nu mai puţin, dacă aceste critici subsistă, aşa cum a spus domnul preşedinte al comisiei, Gavril Andronache, vor fi audiaţi în Parlament, au dreptul să-şi aducă argumente, noi la rândul lor vom contraargumenta. Tot ce am contraargumentat a fost pe bază de text legal. Deci, una peste alta, procesul a întrunit, dacă vreţi, cauţionarea, aprobarea sistemului judiciar", a explicat Predoiu.

Ministrul a mai spus că votul din CSM asupra pachetului de legi a fost favorabil, menţionând că şi opiniile majorităţii asociaţiilor de magistraţi au fost pentru aceste modificări.

"Noi nu am finalizat părţile din proiect care se referă la Ministerul Public, în general, la unităţile de parchet, la procurori, fără să ne consultăm cu conducerile acestor parchete, cu procurorul general, procuror şef DNA şi DIICOT şi aşa mai departe. Deci, soluţiile care sunt acolo sunt soluţii discutate şi cu dânşii. Or, în aceste discuţii de la Ministerul Justiţiei, eu n-am auzit pe niciunul spunând că noi, procurorii, suntem subordonaţi politic prin aceste prevederi dacă ele devin lege. Nici vorbă de aşa ceva. Deci, haideţi să vedem şi la ce extreme se plasează unele critici şi câte argumente au în spate şi ce obiective au şi cu ce seamănă ele, dacă e să pun pagină lângă pagină, critici din societatea civilă, din Asociaţii ale magistraţilor, unele dintre ele şi critici venite de aici din Parlament, prea seamănă", a adăugat ministrul.

El a susţinut că a fost întărită independenţa DNA prin prevederile acestui pachet.

"Noi am întărit autonomia şi independenţa DNA, am întărit atribuţiile procurorului şef DNA, inclusiv în materie de recrutare. Am dat posibilitatea procurorului şef DNA să beneficieze de detaşare în Direcţia Naţională Anticorupţie, eliminând interdicţia care exista în lege. Am scăzut, la cererea DNA şi a DIICOT, vârsta de vechime necesară pentru a fi cooptat în rândurile DNA şi DIICOT. Deci, am adus o serie de îmbunătăţiri chiar la propunerea dânşilor, adică nici nu îmi asum în întregime aceste soluţii, dar îmi asum deschiderea către ei. În ceea ce priveşte recuperarea prejudiciilor, este o zonă diferită, este vorba de ANABI acolo, acolo avem reglementări noi cu sprijinul Parlamentului şi cred că s-a văzut şi recent. Săptămâna trecută, ANABI a mai închis un dosar, a mai recuperat un prejudiciu, dar aici ţine şi de cooperarea dintre parchete şi de ANABI", a mai spus Predoiu.

Membrii comisiei speciale pentru legile justiţiei au început, marţi, dezbaterile pe marginea acestui pachet de legi.

În 26 iulie, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor şi Asociaţia Iniţiativa pentru Justiţie au criticat proiectele, susţinând că nu aduc nimic nou faţă de legile în vigoare şi că sunt menţinute prevederile "nocive" criticate de organismele internaţionale.