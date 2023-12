Cauza șocantă a morţii actorului Matthew Perry

Actorul Matthew Perry, starul serialului Friends, care a murit la 28 octombrie, la vârsta de 54 de ani, a decedat din cauza efectelor acute ale ketaminei, potrivit raportului de autopsie publicat vineri de medicul legist din comitatul Los Angeles, relatează ABC News.

Raportul autopsiei mai consemnează înecul, boala coronariană şi efectele buprenorfinei ca fiind factori care au contribuit, dar care nu au legătură cu cauza imediată a morţii.

Modul în care a survenit moartea a fost declarat accident, scrie news.ro.

Conform medicului legist Raffi Djabourian,"la nivelurile ridicate de ketamină găsite în mostrele de sânge post-mortem, principalele efecte letale ar fi atât suprastimularea cardiovasculară

cât şi depresia respiratorie"."Înecul contribuie ca urmare a probabilităţii scufundării în piscină după ce şi-a pierdut conştienţa; boală arterială coronariană contribuie din cauza exacerbării efectelor miocardice induse de ketamină asupra inimii".

Într-o declaraţie făcută a doua zi după ce a intervenit la locuinţa sa, Departamentul de Poliţie din Los Angeles a precizat că Perry "a fost descoperit fără reacţie, în jacuzzi-ul său, de un martor". "Departamentul de pompieri al oraşului Los Angeles a răspuns la faţa locului şi l-a declarat pe Perry decedat", a precizat poliţia.

Nu au existat indicii care ar putea fi vorba de crimă, potrivit unor surse din cadrul forţelor de ordine.

Perry urma o terapie ce presupunea infuzie de ketamină, fiind de dată recentă, efectuată cu o săptămână şi jumătate înainte de deces, potrivit raportului de autopsie. El avea un nivel ridicat de ketamină în sânge şi probabil că a leşinat şi apoi a intrat sub apă, se arată în raportul de autopsie.

Potrivit raportului, se pare că a primit perfuzii cu ketamină pentru depresie şi anxietate, dar medicul legist scrie că ketamina din organismul său la momentul morţii nu ar fi putut proveni de la acea terapie administrată prin perfuzii, deoarece timpul de înjumătăţire al ketaminei este de 3 până la 4 ore sau mai puţin. Metoda de administrare a ketaminei pe care o avea în sânge la momentul morţii rămâne necunoscută.

La domiciliul său au fost găsite medicamente eliberate pe bază de reţetă şi pastile care se dau la liber, dar nimic în apropierea căzii în care a fost găsit mort, se arată în raportul de autopsie.

Perry a devenit celebru după ce l-a interpretat pe Chandler Bing în serialul de succes "Friends", care a rulat între 1994 şi 2004. De asemenea, a jucat în mai multe seriale de televiziune, inclusiv "Studio 60 on the Sunset Strip", şi în filme precum "17 Again" şi "Fools Rush In". Dar, în afara realizărilor sale din film şi televiziune, Perry spunea că vrea ca oamenii să îşi amintească de el pentru că i-a ajutat pe alţii.

"Când voi muri, nu vreau ca Friends să fie primul lucru care să fie menţionat", a declarat Perry într-un interviu acordat în 2022 în podcastul "Q With Tom Power". "Vreau ca (ajutarea oamenilor) să fie primul lucru care să fie menţionat, iar eu voi trăi tot restul vieţii mele dovedind asta", a spus Perry.

În cartea sa de memorii, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", lansată în 2022, Perry s-a destăinuit despre dependenţa sa de alcool şi de analgezicele eliberate pe bază de reţetă, care a fost declanşată după ce un medic i-a prescris Vicodin în urma unui accident de ski-jet. Regretatul actor a înfiinţat, de asemenea, o casă de abstinenţă pentru a-i ajuta pe alţii în lupta lor cu dependenţa.

Co-starul din "Friends", Jennifer Aniston, care a interpretat-o pe Rachel Green, a fost printre cei care au solicitat public sprijinirea acestei fundaţii înfiinţată pentru a-i "onora moştenirea".

Cauza morţii a fost făcut publică la câteva zile după ce Aniston a dezvăluit că discutase cu el prin mesaje în dimineaţa zilei în care a murit, descriindu-l pe Matthew Perry ca fiind "fericit şi sănătos".

"Vreau ca oamenii să ştie că el chiar era sănătos şi îşi îmbunătăţea sănătatea. Era angajat într-un demers. A muncit atât de mult. S-a confruntat într-adevăr cu o (situaţie) dură", a declarat Jennifer Aniston pentru Variety.