Ce lovitură pentru Zinedine Zidane! Decizia crucială luată de Federația Franceză de Fotbal

Didier Deschamps şi-a prelungit contractul de selecţioner al Franţei până în 2026, a anunţat, sâmbătă, Federaţia Franceză de Fotbal (FFF). Este o lovitură importantă pentru Zinedine Zidane, cel care a refuzat să meargă la o echipă de club, așteptând să preia postul de selecționer al Franței.

Numit pe 9 iulie 2012, Didier Deschamps are 89 de victorii, 28 de remize şi 22 de înfrângeri în 139 de meciuri cu echipa Franţei. Guy Stéphan, asistentul lui Didier Deschamps, Franck Raviot, antrenorul portarilor, şi Cyril Moine, preparatorul fizic, îşi vor continua misiunea cu Les Bleus până în 2026.



„Cu preşedintele am ajuns la un acord pentru prelungirea până în 2026. Îi mulţumesc preşedintelui. În Qatar, am fost foarte aproape de a obţine ceea ce ne-am dorit, acest titlu de campion mondial. Au fost multe lucruri pozitive. Vreau să mulţumesc personalului tehnic, întregului personal. La întoarcerea în Franţa, mi-am dat seama de emoţiile pe care le-ar trezit această Cupă Mondială. A fost multă pasiune, sprijin. Puteţi conta pe mine pentru a menţine echipa Franţei la cel mai înalt nivel internaţional", a spus Deschamps.