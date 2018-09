Ce probleme a identificat Adina Florea la DNA: În proiect sunt reluate, în parte, CRITICILE aduse de Tudorel Toader la adresa fostei conduceri

Adina Florea, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror șef al DNA, susține, în proiectul de management, că a identificat mai multe probleme în activitatea DNA, fiind reluate unele critici aduse de Tudorel Toader fostei conduceri.

Vulnerabilitățile menționate de magistrat în proiect sunt:

"Plasarea activității DNA în afara legii prin activități de investigare care au depășit limitele de competență prevăzute de Constituție și de legile organice

Diminuarea încrederii publice în DNA prin activități explicite de încălcare a principiilor care guverneaza exercitarea funcției de procuror șef

Respect instituțional, intenționat diminuat față de alte instituții și/sau autorități publice, cooperare loială deficitară , obligația de rezervă eludată

Pasivitatea în fața unor semnale publice repetate de încălcare a legii de către unii procurori din cadrul DNA, absența preocupării de a verifica activitatea profesională și conduita anumitor procurori "vedetă" și chiar promovarea acestora ca fiind exemple de conduită și probitate profesională.

Lipsa asumării a responsabilităților profesionale de către procurorul șef al DNA în situații în care o asemenea asumare se impunea ca urmare a stabilirii, prin hotărâri judecătorești definitive, a caracterului deficitar și/sau nelegal, a activităților procesual-penale derulate de procurorii din cadrul Direcției.

Numărul în creștere al soluțiilor de achitare definitivă dispuse de instanțele de judecată, important barometru al ineficacității activității DNA

Modul deficitar de soluționare a situațiilor de criză care au umbrit activitatea DNA

Indicii de atragere a competenței altor unități de parchet, cu încălcarea normelor de competență legală.

Semnale publice privind practivi de "prioritizare" a anchetelor penale fără niciun fel de fundament legal, cu riscul crearii perceptiei sau chiar existenta unor "vendete" si prin denaturarea sensului real al sintagmei "..exercitandu-si atributiile numai in temeiul legii si pentru asigurarea respectarii acesteia".

Comunicarea deficitară între procurorul șef și procurorii cu funcții de conducere de la nivelul structurilor clasice de parchet, cu repercursiune asupra inexistentei unei risposte ferme asupra fenomenului infractional din domeniile vulnerabile la coruptie;

Promovarea în structurile DNA, pe baza interviurilor organizate la nivelul structurii centrale, in baza unor comisii constituite pe baza unor criterii netransparente, a unor procurori fără experiență profesionala in instrumentarea dosarelor penale avand ca obiect infractiuni de coruptie la nivel inalt si/sau mediu, infractiuni de frauda in materia achizitiilor publice, infractiuni de macro-criminalitate economico-financiara, cu consecinta decredibilizarii profesionale a acestei structuri", se arata în document.

Magistratul promite sa rezolve aceste probleme.

La finalul documentului, la sectiunea de bibliografie, procurorul a notat si raportul privind activitatea manageriala a DNA pe baza caruia s-a solicitat revocarea Laurei Codruta Kovesi.