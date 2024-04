Ce seriale și filme au fost cele mai populare pe Netflix și Disney+ în 2023

Clasamentul filmelor de pe Netflix pentru anul 2023 include și două producții românești, „Teambuilding” și „Romina VTM”. Conform topului realizat de Flixpatrol.com, lista este condusă de filmul de animație „The Grinch” din 2018.

Detalii despre cele mai populare filme și seriale au fost prezentate de Alex Ciucă în cadrul emisiunii „Ora de digital”, un proiect online găzduit de Studioul Paginademedia. La nivelul serialelor, preferințele românilor sunt dominate de serialul turcesc „Terzi” („Tânărul croitor”), urmat de „The Witcher” și „The Blacklist”.

Top filme:

The Grinch

The Mother

Heart of Stone

Luther: The Fallen Sun

The Out-Laws

Extraction 2

Reptile

F9

Teambuilding

Romina, VTM

Top seriale:

Terzi

The Witcher

The Blacklist

Ginny & Georgia

The Night Agent

The Lincoln Lawyer

King the Land

Fatal Seduction

Perfil Falso

The Crown

La ce s-au uitat românii pe Disney+ în 2023

Top filme:

Avatar: The way of Water

Elemental

Avatar

Black Panther: Wakanda Forever

Home Alone

Frozen

Guardians of the Galaxy Volume 3

The Little Mermaid

Turning Red

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Top seriale:

Grey's Anatomy

Modern Family

Bluey

Family Guy

Criminal Minds

Desperate Housewives

I am Luna

The Mandalorian

Violetta

The Kardashians