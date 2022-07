Cei mai buni sportivi juniori, aşteptaţi să se înscrie în programul GO Scholarship, iniţiat de Virgil Stănescu

"GO Scholarship, programul dedicat performanţei sportive şi educaţionale, care îi aduce laolaltă pe unii dintre cei mai buni specialişti din sportul românesc, îi invită pe cei mai buni sportivi, din 11 discipline sportive - baschet, handbal, volei, judo, fotbal, atletism, scrimă, triatlon, ciclism, box şi tenis de masă - să se înscrie între 7 - 21 iulie pentru o nouă etapă de preselecţie. Sportivii trebuie să fie născuţi între anii 2006-2008. GO Scholarship, program lansat la începutul acestui an, îi aduce laolaltă pe unii dintre cei mai buni şi experimentaţi specialişti din sportul românesc - preparatori fizici, nutriţionişti, kinetoterapeuţi, psihologi, consilieri de carieră, analişti de date şi manageri de proiect. Aceştia şi-au unit forţele şi cunoştinţele dobândite în ani de zile de practică la cel mai înalt nivel pentru a oferi tot ce au mai bun sportivilor selectaţi în program, astfel încât să îşi îmbunătăţească performanţele sportive şi şcolare şi să facă faţă celor mai exigente cerinţe ale vieţii de zi cu zi", se arată într-un comunicat al organizatorilor, remis AGERPRES.Bursele de performanţă GO Scholarship se acordă fiecărui sportiv şi sportivă pentru un an de zile şi se reconfirmă anual, în funcţie de interesul, progresul şi rezultatele acestuia."Programul este o completare a pregătirii sportive şi educaţionale de care fiecare tânăr are deja parte şi îşi doreşte să ofere acestora susţinerea psihologică, emoţională şi fizică de care au nevoie pentru a face performanţă în disciplina lor şi pentru a face mai bine faţă exigenţelor din viaţa de zi cu zi. Specialiştii din programul de burse GO Scholarship sunt: Dumitru Butilcă (preparator fizic), Erwah Alnablsi (preparator fizic), Claudiu Ilina (kinetoterapeut), Alexandru Marcu (nutriţionist), Cristian Olteanu (psihoterapeut), Claudia Rusu (consilier de carieră) şi Cătălin Gherman (analist de date). Acestora li s-a alăturat începând cu luna iulie şi Ştefan Ivcovici (preparator fizic), fost component al lotului naţional de canotaj timp de opt ani şi fost jucător de rugby la clubul Dinamo din Bucureşti", precizează sursa citată.Sportivii interesaţi de programul GO Scholarship trebuie să îndeplinească următoarele criterii principale de preselecţie:- Sporturi: baschet, handbal, volei, judo, fotbal, atletism, scrimă, triatlon, ciclism, box şi tenis de masă- Anul naşterii: 2006 - 2008- Locaţie: Bucureşti şi împrejurimi- Performanţă sportivă minimă: cel puţin o clasare în top 10 în anul competiţional trecut sau cel în curs.Calendarul noii etape de preselecţie este după cum urmează:7 - 21 iulie: Completarea formularului de înscriere.22 - 24 iulie: Evaluarea înscrierilor de către specialiştii din programul GO Scholarship25 - 31 iulie: Anunţarea rezultatelorUn sportiv poate fi înscris în programul GO Scholarship de către federaţia sportivă sau clubul sportiv din care face parte, de către antrenor/i, de către părinţi sau se poate înscrie pe cont propriu. Atât înscrierea, cât şi participarea în programul GO Scholarship sunt gratuite.În acest moment, aproape 30 de sportivi şi sportive fac parte din programul GO Scholarship.GO Scholarship este un proiect al Asociaţiei Sports HUB şi este co-fondat de fostul baschetbalist Virgil Stănescu şi fosta jucătoare de handbal Ana Luca, cu sprijinul partenerului strategic SuperUnited şi celorlalţi parteneri - BRD, Nike, KPMG, Affidea.