CEO-ul Binance trage un semnal de alarmă! AI evoluează rapid, iar procesul de creare a dovezilor de identitate false devine din ce în ce mai ușor: 2 minute

Cu tehnologia AI care evoluează rapid, procesul de creare a dovezilor de identitate false devine din ce în ce mai ușor ca niciodată. Preocupările cu privire la riscurile activate de AI în cripto i-au determinat pe unii directori proeminenți din industrie să vorbească despre această problemă,conform cointelegraph.com.

Changpeng Zhao , CEO și fondator al principalului schimb global Binance, a apelat pe Twitter pe 9 august pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la utilizarea AI în cripto de către actori răi.

„Este destul de înfricoșător din perspectiva verificării video. Nu trimite oamenilor monede chiar dacă îți trimit un videoclip”, a scris Zhao.

This is pretty scary from a video verification perspective. Don't send people coins even if they send you a video... ????‍♂️ https://t.co/jvjZGHihku