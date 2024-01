CFR Călători anunță: Întreruperea temporară a cumpărării biletelor de la automatele kiosk din gări

Kremlinul ar vrea să organizeze o operațiune sub steag fals în Transnistria Kremlinul ar putea organiza cu ajutorul liderilor din regiunea separatistă Transnistria o operațiune sub drapel fals, pentru a destabiliza Moldova. Cel puțin asta susțin experții de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Kremlinul ar putea încerca să organizeze operațiuni sub steaguri false în Transnistria pentru a susține că Rusia trebuie să protejeze etnicii ruși și vorbitorii de limbă rusă. Ministerul rus al Afacerilor Externe a declarat la 10 ianuarie că l-a convocat pe ambasadorul moldovean în Rusia pentru a protesta împotriva „acțiunilor neprietenoase” ale Republicii Moldova, inclusiv „persecutarea motivată politic a presei rusești și a celei de limbă rusă” și „cazurile de discriminare împotriva cetățenilor ruși care intră în Moldova”. MAE rus a declarat în mod amenințător că, în cazul în care astfel de acțiuni continuă, „partea rusă își rezervă dreptul de a lua măsuri de retorsiune suplimentare”. Oficialii de la Kremlin au intensificat recent referirile la „compatrioții din străinătate” și la „lumea rusă”, concepte pe care Rusia le folosește adesea pentru a-și justifica dreptul de a apăra etnicii ruși și vorbitorii de limbă rusă din afara granițelor sale. Rusia a folosit în mod special justificări similare atunci când a intervenit militar în favoarea regiunii separatiste Transnistria în 1992. Experții au stabilit că Kremlinul a încercat să stabilească condițiile de informare pentru o posibilă operațiune sub steag fals în Transnistria în aprilie 2022 și februarie 2023, dar a eșuat în parte din motive economice. Kremlinul nu a putut atrage Transnistria în războiul său din Ucraina la acel moment, deoarece afacerile transnistrene – în special cele ale omului de afaceri moldo-rus Viktor Gușan, care controlează efectiv guvernul Transnistriei și o mare parte din economia sa – au beneficiat de legăturile cu Occidentul și Ucraina. Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător încheiat de UE cu Republica Moldova a permis întreprinderilor transnistrene înregistrate în Moldova să beneficieze de acces liber de taxe vamale pe piețele UE, atât timp cât acestea respectau controalele vamale moldovenești. Modificările recente ale Codului Vamal, care obligă întreprinderile transnistrene să plătească taxe vamale de import către Moldova, ar fi putut perturba aceste beneficii. De asemenea, în ultimele luni, Moldova și-a manifestat disponibilitatea de a adera inițial la UE fără Transnistria, ceea ce ar priva și mai mult întreprinderile transnistrene de accesul special la piețele UE.