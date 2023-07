China va fi în centrul strategiei de vânzări de automobile electrice a Mercedes-Benz

Constructorul german de automobile premium Mercedes-Benz a decis să facă din China, cea mai mare piaţă auto din lume, elementul central al următoarei sale campanii pentru automobilele electrice, campanie care va începe în 2025, a declarat directorul general Ola Kaellenius pentru revista Automobilwoche, transmite Reuters, informează Agerpres.

"Pentru a putea face acest lucru, va trebui să stăpânim propulsia electrică la fel de perfect ca şi digitalizarea. Asta este ceea ce aşteaptă clienţi noştri de la noi", a spus Ola Kaellenius.

Începând din 2025, toate noile platforme ale Mercedes-Benz vor produce numai automobile electrice, conform unei strategi anunţate în 2021 de producătorul german de automobile de lux.

Un director de la Mercedes-Benz a declarat pentru revista Automobilwoche că modelele pe care compania are de gând să le lanseze în China, şi care sunt bazate pe viitoarea platformă MB.EA, sunt analizate cu atenţie pentru a se asigura că îndeplinesc cel mai bine nevoile clienţilor chinezi, cu un accent particular pe spaţiu şi conţinut digital.

China rămâne cea mai importantă piaţă pentru constructorii germani de automobile, însă în 2022 mărcile locale de automobile au controlat 81% din piaţa chineză de automobile electrice, arată un studiu realizat de firma de cercetare Counterpoint Research. China are şi o participaţie semnificativă la compania Mercedes-Benz, la care primii doi acţionari sunt Beijing Automotive Group Co Ltd şi Li Shufu, preşedintele constructorului auto chinez Geely.

În paralel însă, Berlinul încearcă să îşi reducă expunerea pe economia chineză, în cadrul unor eforturi mai ample destinate diminuării riscurilor la adresa economiei germane, riscuri care s-au intensificat după ce invadarea Ucrainei de către Rusia a scos la lumină dependenţa Germaniei de un singur furnizor dominant de gaze naturale.