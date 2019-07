Cine este procurorul care ar fi întârziat intervenţia în cazul de la Caracal: Premiat de Kovesi, semnatar al petiţiilor Forumului Judecătorilor

Chestorul Ioan Buda, șeful Poliției Române, a declarat, vineri seara, la Caracal, întrebat de ce nu au intervenit polițiștii imediat ce au avut informații că Alexandra este în casa lui Gheorghe Dincă, spunând că acest lucru s-a dorit, dar procurorul nu a permis intervenția Poliției decât la ora 6.

Potrivit jurnalistei Sorina Matei, procurorul care a condus intervenţia este Cristian Ovidiu Popescu, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal.

"Procurorul care a stat la poartă ca imbecilul pana la 6.00, ca nu știe Codul Penal, este Cristian Ovidiu Popescu, de la PJ Caracal, chiar purtătorul de cuvant al institutiei care și-a închis telefonul și e, normal, de la gaska #rezist! E pe lista de semnatari de scrisori la fel de imbecile", scrie Sorina Matei pe Facebook.

Într-adevăr, numele lui Cristian Ovidiu Popescu apare pe listele de semnături ale petiţiilor promovate de Forumul Judecătorilor din România în ultimii doi ani. Dacă lupta magistraţilor semnatari se pretindea una pentru independenţa proprie, se pare că a fost lăsată complet pe dinafară chestiunea competenţei profesionale.

O altă opinie despre competenţa profesională a procurorului Cristian Ovidiu Popescu avea însă Laura Codruţa Kovesi. În 2010, când Kovesi era procuror general, procurorul Popescu de la Caracal era premiat, cu ocazia "Zilei Justiţiei", "pentru merite deosebite, in perioada 2009 – 2010, in activitatea profesionala, rezultate din instrumentarea unui numar mare de cauze, un numar ridicat de rechizitorii, cauze complexe sau cu impact in comunitate".