Claudiu Năsui acuză că se taie bani de medicamente: Lumea crede că tăiem limuzinele lui Ciolacu

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a declarat că atunci când se afirmă că se taie de la bunuri şi servicii “lumea îşi imaginează că tăiem limuzilele în care se plimbă Marcel Ciolacu”, precizând însă că cel mai mult cheltuie pe bunuri şi servicii Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu medicamente, spitalizare, menţionând că acestea nu se pot tăia uşor.

Claudiu Năsui a fost întrebat miercuri, la Prima News, ce părere are despre proiectul de interzicere a cumulului pensiei cu salariul.

“Nu avem un act normativ coerent pe care Guvernul să şi-l asume. În propunerea pe care am văzut-o, am văzut acea interzicere a cumulului pensiei cu salariul care l-ar afecta direct chiar pe domnul Ciucă. S-a pensionat la 45 de ani şi are pensia specială mai mare ca salariul de prim-ministru. Cred că trebuie să îi mulţumim cu toţii, chiar să îi donăm nişte bani, că poate nu se descurcă. Economii se pot face la buget, nu se pot face neapărat de unde au zis ei că se poate”, a afirmat Năsui.

El a precizat că cel mai mult pe bunuri şi servicii cheltuie Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, dar de acolo nu pot fi făcute tăierile.

“Avem multă risipă. Bunuri şi servicii sună bine. Tăiem de la bunuri şi servicii şi toată lumea îşi imaginează că tăiem limuzilele în care se plimbă Marcel Ciolacu. Marea majoritate a bunurilor şi serviciilor la stat este Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Ea cheltuie cel mai mult pe bunuri şi servicii, care sunt medicamente, spitalizare. Alea nu sunt bunuri şi servicii pe care să le tai uşor. Ştiţi cât rămân exceptând acele cheltuieli? Aproape o treime. Dintr-o treime mai tăiem 10%, ajungem de fapt să tăiem trei la sută din total. Deci este nimic la scară bugetară. Este o picătură într-un ocean”, a explicat fostul ministru al Economiei.

El a mai precizat şi de unde poate face Guvernul economii dacă doreşte.

“Dacă vor să facă economii, se pot face economii în zonele pe care le-am mai arătat de-a lungul timpului. Şi aici avem zona schemelor de ajutor de stat, a PNDL-urilor, a pensiilor speciale, a privilegiilor. Inclusiv pe bunuri şi servicii ştiţi cum ar putea face? Să nu crească peste rata inflaţiei. Şi exact asta am propus noi. Am zis să nu creştem bunurile şi serviciile peste cât este inflaţia, să ne încadrăm în aceleaşi medicamente, limuzine. Nu era un sacrificiu prea mare de cerut să nu mai creşti statul acesta care este deja este mamut, este prea mare. Asta ar fi necesitat o alegere politică clară, să zică: ”Până aici”. Să facem un an de pauză de creştere, nu scădem, nu dăm pe nimeni afară, dar măcar atât”. Ideal ar fi fost să înceapă şi puţină descreştere”, a mai transmis Claudiu Năsui.