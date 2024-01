Clotilde Armand continuă lupta politică inclusiv de Revelion: 'Anul 2024 să fie unul fără PSD-PNL la putere în Sectorul 1 și în București!'

Anul 2024 să fie unul fără PSD-PNL la putere în Sectorul 1 și în București – asta este principala dorință avută de Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, la cumpăna dintre ani.

„Eu am o singură rezoluție pentru noul an: anul 2024 să fie unul fără PSDPNL la putere în Sectorul 1 și în București. Au distrus prea mult, ne-au blocat prea mult, ne-au furat prea mult timp. Doar având o majoritate fără PSDPNL vom putea continua ce am început în urmă cu 3 ani. Și voi lupta cu toată priceperea și puterea mea pentru această rezoluție. La mulți ani!”, transmite Clotilde Armand, pe pagina ei de X.