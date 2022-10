Comedie horror cu Taika Waititi în distribuţie, în octombrie la Warner TV

Comedia horror „Seven Stages to Achieve Eternal Bliss” (SUA, 2018), regizată de cineastul canadian Vivieno Caldinelli, va fi difuzată de Warner TV pe 31 octombrie, la ora 20:35, informează News.ro.

„Seven Stages to Achieve Eternal Bliss” este o poveste neconvenţională. Un cuplu se mută dintr-un orăşel din Ohio într-o locuinţă în Los Angeles pentru care chiria este un chilipir, însă există o explicaţie pentru asta. Pentru că fostul locatar era liderul unui cult, casa lor, mai precis baia, este folosită de adepţii acestuia drept loc pentru sacrificiu. În mod bizar, mai mulţi discipoli ai lui Reginald Storsh, care şi-a găsit sfârşitul în cada din apartament, pătrund în locuinţă pentru a se sinucide într-un mod ceremonios. Cei doi apelează la autorităţi, însă după ce citesc cartea lui Storsh încep să creadă că acea cadă este magică şi să îi ajute pe adepţii sectei să treacă „dincolo” fără să lase prea multe urme. Acţiunile nu ies întotdeauna conform planului.

Taika Waititi, premiat cu Oscar pentru scenariul „Jojo Rabbit”, interpretează rolul conducătorului sectei, iar partiturile ocupanţilor apartamentului sunt jucate de Kate Micucci şi Sam Huntington.

Distribuţia este completată de Matt Jones, Rhea Seehorn, Dan Harmon, Mindy Sterling şi Josh Brener.

Lungmetrajul al cărui titlu complet este „7 Stages to Achieve Eternal Bliss by Passing Through the Gateway Chosen by the Holy Storsh” a avut premiera mondială la Tribeca Film Festival, în 2018, şi a fost lansat pe marile ecrane în martie 2020.